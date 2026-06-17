Com um novo look surpreendente, Fernanda Serrano levanta a ponta do véu sobre nova novela da TVI

Fernanda Serrano deixou os fãs curiosos ao partilhar uma nova publicação nas redes sociais onde revela pequenos detalhes da personagem que vai interpretar na próxima novela da TVI, cuja estreia está prevista para depois do verão.

Na mensagem, a atriz confirma que a sua personagem, Madalena, já está em plena fase de desenvolvimento e “já está a bombar”.

Fernanda Serrano aproveitou ainda para mostrar o novo visual da personagem, pedindo aos seguidores que opinem sobre o “new look”, numa partilha que rapidamente despertou reações e curiosidade em torno da transformação.

Como forma de intriga adicional, a atriz deixou ainda um pequeno “spoiler” sobre a identidade de Madalena, revelando que, na história, a personagem será professora de Português, um detalhe que aumenta o mistério sobre o enredo e o seu papel na trama.