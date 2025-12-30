A Protegida

Vem aí «A Protegida»: Arma na Mão! Clarice salva Luca do desespero

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:13
Vem aí «A Protegida»: Arma na Mão! Clarice salva Luca do desespero - TVI

Luca à beira do fim.

Em «A Protegida», Clarice (Fernanda Serrano)  encontra Luca sentado na cama, segurando uma arma. Acreditando que ele a vai matar, implora para que não o faça, dizendo que ainda quer reconciliar-se com os filhos e conhecer muitas praias. Luca responde que não vê sentido em continuar a viver sem o seu amor, mas Clarice reage rapidamente: dá-lhe uma sapatada na arma, seguida de um estalo, e acabam por abraçar-se.

Luca revela a Clarice que a namorada terminou com ele por ciúmes dela. Comovida, Clarice decide ligar à namorada de Luca, explicando a situação, e esta acaba por perdoá-lo. Luca fica extremamente agradecido e Clarice aproveita para exigir que ele a defenda de Giorgio.

Mais tarde, Jorge (Paulo Pires) contacta Clarice por videochamada e, com ironia, sugere que ela devia ter deixado Luca apertar o gatilho, poupando-se a mais uma chatice. Clarice responde que um corpo ali sujaria a cama toda e confirma que vai usar os calmantes.

Clarice esmigalha os comprimidos e mistura-os na comida. Luca chega e anuncia que já conseguiu convencer Giorgio a ser mais brando com ela. Clarice agradece, indica que a refeição está pronta, e ambos comem com apetite.

Relembre-se deste momento de terror para Clarice e Jorge: 

