Vem aí «A protegida»: Clarice amarrada e em pânico, mafiosos dão 48 horas antes do terror começar

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 42min
Será que Clarice vai conseguir fugir a tempo?

Em «A Protegida», Giorgio e Luca mantêm Clarice (Fernanda Serrano)  amarrada a uma cama, enquanto ela se queixa de que as cordas estão demasiado apertadas. Luca, mais hesitante, decide aliviar ligeiramente as amarras, atitude que deixa Giorgio espantado pela sua falta de dureza.

De seguida, Giorgio fotografa Clarice naquele estado e envia as imagens a alguém. Jorge (Paulo Pires) recebe as fotografias e fica imediatamente alarmado. Giorgio avança então para uma videochamada, permitindo que Jorge veja claramente que Clarice está em perigo. Jorge insiste que aquilo não corresponde ao que tinham combinado, mas os mafiosos são firmes: dão-lhe 48 horas para reunir o dinheiro, caso contrário Clarice começará a “perder os dedos”.

Giorgio pressiona-o, exigindo saber onde está o dinheiro. Jorge garante que está a tratar do assunto. Giorgio volta a mostrar Clarice através do telemóvel; amarrada, angustiada, ela pede-lhe que se apresse, destacando de forma insistente a palavra “Ursão”.

Os sequestradores reforçam novamente o ultimato: 48 horas para entregar o dinheiro. Clarice repete o apelo, desesperada, pedindo a Jorge que não demore.

