Vem aí em «A Protegida»: Clarice é ameaçada com uma navalha

Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) cruza-se com Francisco (Vitor d' Andrade) e este pergunta-lhe por Clarice (Fernanda Serrano). Jorge diz que hoje não pôde vir e Francisco afirma que já está a começar mal. Jorge pede-lhe para se preocupar com as coisas que lhe dizem respeito e que de Clarice trata ele. Isabel (Sara Barradas) chega e pergunta a Francisco onde se pode instalar.

Jorge refere que precisa de mais tempo para conseguir o dinheiro, mas Clarice diz-lhe que não tem esse tempo e aponta o telemóvel para o sítio onde os mafiosos estão a bater. Clarice abre a porta e um deles ameaça-a com uma navalha. Jorge ouve as movimentações e fica preocupado.

Recorde-se que, para além deste problema, o casal também tem problemas com a polícia: