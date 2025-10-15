A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Clarice fica em sofrimento profundo após quase ter sido violada

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 1min
Vem aí em «A Protegida»: Clarice fica em sofrimento profundo após quase ter sido violada - TVI

Clarice está a viver um dos piores momentos da sua vida.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) diz aos filhos que hoje dorme ali em casa e que não é por estar separado de Clarice (Fernanda Serrano), que não se preocupa com ela. Jorge diz que foi atrás de Duarte (Gonçalo Braga), mas não o encontrou. Mónica (Catarina Nifo) compara o que o pai fez, com o que Gonçalo fez por ela e afirma que se protegem sempre uns aos outros.

Clarice está enfiada na cama, muito perturbada com o que se passou. Jorge tenta reconfortá-la e diz que já falta pouco para terem a vida que merecem.

Recorde-se como é que Duarte começou a aproximar-se de Clarice:

Relacionados

Vem aí em «A Protegida»: Jorge quer salvar o casamento, mas Laura precisa de espaço

Vem aí em «A Protegida»: Mariana morre de vergonha com gesto de Jorge

A Protegida

A Protegida: Duarte atira-se a Clarice

A Protegida
Ontem

A Protegida: Virgílio manda indireta Isabel. Eis a reação

A Protegida
Ontem

A Protegida: Sanjay proíbe Aruna de ir ter com Virgílio

A Protegida
Ontem

A Protegida: JD conta uma história tocante à filha e Benedita assiste a tudo 

A Protegida
Ontem

Mariana fica assustada: «A minha maior tristeza é não ser o pai da tua filha»

A Protegida
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Verdade ou mentira? Francisco nega acusações de Isabel

A Protegida
Ontem
Mais A Protegida

Mais Vistos

Exclusivo «A Fazenda»: Em vias de perder tudo, Lukenia rapta a mãe de Zuri

A Fazenda
seg, 6 out
1

Exclusivo «A Fazenda»: Lukenia confessa todos os crimes durante uma armadilha

A Fazenda
sáb, 4 out
2

Últimos episódios A Fazenda: Mafalda já sabe quem a tentou matar com a cobra. E, não é quem espera

A Fazenda
Hoje
3

Últimos episódios «A Fazenda»: Após confessar todos os crimes, Lukenia está em fuga

A Fazenda
Ontem
4

Estas são as imagens da casa nova de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey — e há um detalhe único

Ontem
5

“Superou completamente as expectativas": o aspirador que rivaliza com Dyson está a menos de 80 euros

seg, 13 out
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Últimos episódios «A Fazenda»: Após confessar todos os crimes, Lukenia está em fuga

A Fazenda
Ontem

«Terra Forte»: Já sabe como vai ser a personagem de Benedita Pereira?

Terra Forte
Ontem

Aponte na agenda: dia 20 de outubro, estreia «Terra Forte» e é o último episódio de «A Fazenda»

A Fazenda
Ontem

“Os sonhos estão a tornar-se realidade”: Lourenço Ortigão levanta a 'ponta do véu' sobre a nova fase de vida com Kelly Bailey

Ontem

«A vida puxou-me o tapete» : Atriz famosa mostra o seu lado vulnerável

Ontem

Exclusivo final «A Fazenda»: Leonor e Gaspar vivem felizes como nunca

A Fazenda
seg, 13 out
FORA DO ECRÃ

Bárbara Norton de Matos é assaltada à porta de casa

Ontem

Pormenor surpreendente de José Fidalgo com o filho está a dar que falar

Terra Forte
Ontem

«Um pedacinho de céu»: Tudo mudou na vida deste cantor famoso

Ontem

Noivo de Maria Botelho Moniz mostra o que realmente importa fora das pistas. E envolve o pequeno Vicente

Ontem

«A vida puxou-me o tapete» : Atriz famosa mostra o seu lado vulnerável

Ontem

Visita inesperada em casa de Inês Aires Pereira provoca o caos

Ontem
Mais Fora do Ecrã