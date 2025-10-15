Vem aí em «A Protegida»: Clarice fica em sofrimento profundo após quase ter sido violada

Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) diz aos filhos que hoje dorme ali em casa e que não é por estar separado de Clarice (Fernanda Serrano), que não se preocupa com ela. Jorge diz que foi atrás de Duarte (Gonçalo Braga), mas não o encontrou. Mónica (Catarina Nifo) compara o que o pai fez, com o que Gonçalo fez por ela e afirma que se protegem sempre uns aos outros.
Clarice está enfiada na cama, muito perturbada com o que se passou. Jorge tenta reconfortá-la e diz que já falta pouco para terem a vida que merecem.
Recorde-se como é que Duarte começou a aproximar-se de Clarice: