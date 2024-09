Vem aí em «Cacau»: Júlia deixa Salomão inanimado e a sangrar

Em «Cacau», Salomão (Paulo Pires) está para sair quando Júlia (Fernanda Serrano) abre a porta com força, batendo com ela na cara de Salomão, que cai desmaiado a sangrar do nariz. Ela olha-o aflita.

Júlia chama uma ambulância para socorrer Salomão, que continua desmaiado.

A advogada diz a Vanda continuar a desconfiar que Salomão está a fingir estar mal, mas Vanda aponta para as orelhas de Salomão, de onde está a sair sangue. Júlia fica aflita com o que vê.

Afinal, o que se está a passar com Salomão?

Recorde-se que eles são um ex-casal, mas que o advogado está a tentar por todos os meios reconquistar a sua amada: