Fernanda Serrano sofre «uma aparatosa queda»

Fernanda Serrano deixou os seguidores apreensivos após revelar que sofreu uma queda aparatosa nos últimos dias. A atriz partilhou o episódio este domingo, 15 de março de 2026, através das redes sociais.

Presença na ModaLisboa apesar das dores

A publicação surgiu acompanhada por várias fotografias captadas na ModaLisboa, onde Fernanda Serrano marcou presença ao lado de dois dos seus quatro filhos, Santiago e Laura.

No entanto, o que mais chamou a atenção foi a legenda, na qual a atriz revelou ter sofrido «uma aparatosa queda» na sexta-feira anterior.

«Voar em vez de andar»

Fernanda Serrano descreveu o estado em que ficou após o incidente, confessando que chegou a duvidar que conseguiria sair da cama:

«Ontem e depois de achar que não me conseguiria levantar da cama, por me doerem todos os ossos e músculos que conhecia e desconhecia, devido a uma aparatosa queda na nossa sexta-feira 13, por voar em vez de andar, fui com dois dos meus 4 amores bons, assistir ao maravilhoso desfile do Carlos Gil que me veste tantas e tantas bonitas vezes nos eventos anuais e importantes! Moda Lisboa continua a mostrar que sabe como é que se faz! Agora, voltei ao descanso porque é o único que há a fazer neste momento! Mas chamei o Sol para nós! Portanto Bom Domingo e aproveitem para viver e sorrir!»

Apesar das dores, a atriz fez questão de não faltar ao desfile do criador Carlos Gil, com quem mantém uma ligação especial.

Mensagens de apoio multiplicaram-se

A revelação gerou uma onda imediata de preocupação e carinho por parte dos fãs. Nos comentários, muitos seguidores desejaram rápidas melhoras à atriz e elogiaram a sua força.

Entre as mensagens, destacam-se: «Muito linda. Boa recuperação. Deus a ajude. Beijinhos», «As melhoras. As fotos estão lindas.», «Sempre fantástica ❤️ não é uma queda qualquer que pára este furacão de mulher».

Recuperação em curso

Após a presença na ModaLisboa, Fernanda Serrano revelou que regressou ao descanso, essencial para recuperar das dores provocadas pela queda.

Mesmo numa situação delicada, a atriz manteve o tom positivo que a caracteriza, deixando aos seguidores uma mensagem simples: aproveitar a vida, sorrir e valorizar cada momento.

Recorde-se que pode ver Fernanda Serrano em «A Protegida», no papel de Clarice: