«Uma história que tocou»: Fernanda Serrano faz revelação sobre fase marcante

Fernanda Serrano emocionou os seguidores ao recordar um dos projetos mais especiais da sua carreira. A atriz recorreu às redes sociais para revisitar a novela «Quero é Viver», exibida na TVI, revelando o impacto duradouro que a história teve na sua vida.

Um projeto que ficou para sempre

A publicação incluiu um conjunto de fotografias desse desafio profissional, acompanhadas por uma mensagem carregada de emoção:

«Há projectos que passam… e há outros que ficam para sempre no coração. 🤍 A novela Quero é Viver foi, sem dúvida, um dos trabalhos mais especiais do meu percurso como atriz. Uma história que tocou em temas tão importantes da vida, através de quatro mulheres tão diferentes, mas igualmente fortes, resilientes e inspiradoras.»

Laços que ultrapassaram a ficção

Fernanda Serrano destacou ainda que a experiência não se limitou à representação. Segundo a atriz, nasceram relações genuínas entre as protagonistas que continuam até hoje: «Mais do que personagens, nasceram laços reais. As quatro irmãs que nos aproximaram dentro da ficção… e nos uniram para além dela.»

As “manas” a que se refere são as colegas de elenco Rita Pereira, Sara Barradas e Joana Seixas.

«Eu e as minhas “manas” continuamos, até hoje, a guardar e a viver momentos bonitos de afecto, cumplicidade e união. E isso… vale tudo.»

A personagem Natália

Na novela, Fernanda Serrano deu vida a Natália, uma das quatro irmãs que protagonizavam a história. A trama abordava temas profundos e atuais, centrados na família, nos desafios pessoais e na força feminina.

Um sucesso que continua na memória dos fãs

«Quero é Viver» foi uma das produções da TVI que mais marcou o público nos últimos anos, muito devido às personagens intensas e à química entre as atrizes principais.

Com esta partilha, Fernanda Serrano mostrou que, mesmo após o fim das gravações, o projeto continua vivo — não só na memória dos espectadores, mas também no coração de quem lhe deu vida.