«A vida não é sobre cair, é sobre levantar»: A arrepiante reflexão de Fernanda Serrano que deixou os fãs boquiabertos

Fernanda Serrano fez um partilha memorável sobre o começo de mais uma semana. A atriz não deixou nada por dizer e deixou os fãs rendidos. «Começa mais uma semana, de trabalho de decisões e de tomada de decisões.», começou por escrever, deixando um suspense do que poderia estar para vir.

«Foi mais um fim-de-semana de família, de eleições (ontem já éramos três e votar cá de casa!), e terminámos juntos a assistir a mais um pôr do sol fabuloso. Tempo que escolho para um balanço e reflexão.», explicou. A atriz da TVI admitiu não estar "nos seus dias", e fez uma partilha intimista com os seguidores, sobre o estado de espírito menos positivo com que se encontrava: «Ontem estava particularmente nostálgica, talvez um pouco triste até».

Sem hesitar, Fernanda Serrano mostrou-se otimista e deu, inclusive, uma lição moral aos fãs: «Mas a Vida não é sobre cair. É sobre levantar, reajustar o rumo e continuar. Cada rombo que levamos fortalece-nos, cada batalha constrói-nos.», disse, em tom de orgulho. A atriz continuou a sua partilha reforçando também a ideia de que: «Talvez não possamos mudar o mundo... mas podemos e devemos quando necessário, mudar o Nosso Mundo. E isso já muda tudo. Acreditem. Aliás, nunca podemos deixar de acreditar e escolher viver melhor.», frisou.

A atriz da TVI ainda se despediu dos seguidores e lançou uma indireta, em tom de esperança, para aqueles que, eventualmente, pudessem estar a ter um dia menos bom: «Boa semana a todos! PS - Está Sol lá fora. ❤️».

