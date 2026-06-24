Desabafo de Fernanda Serrano está a comover muitas pessoas: «A vida nem sempre nos acorda com o sorriso»

Fernanda Serrano voltou a tocar os seguidores com uma mensagem repleta de emoção e inspiração. A atriz, de 52 anos, recorreu ao Instagram para partilhar um vídeo enquanto praticava exercício físico e aproveitou para deixar uma reflexão profunda sobre os desafios da vida e a importância de encontrar força nos momentos mais difíceis.

Na publicação, Fernanda Serrano destacou a importância de continuar a procurar a felicidade, mesmo quando os dias não começam da forma que desejamos.

«A vida nem sempre nos acorda com o sorriso que gostaríamos de ter, mas há uma beleza muito especial em continuar a procurá-lo», começou por escrever.

A atriz sublinhou ainda a necessidade de transformar as dificuldades em oportunidades de crescimento e de nunca perder a esperança.

«Que nunca me e nos falta a vontade em transformar os desafios em propósito, o amor em combustível e a gratidão em direção. Que nunca nos falte esta capacidade de encontrar luz, mesmo quando o dia nasce mais cinzento.»

Fernanda Serrano recorda a força necessária para ultrapassar momentos difíceis

Ao longo da mensagem, Fernanda Serrano fez questão de recordar que todos enfrentam obstáculos ao longo da vida, mas que é possível seguir em frente.

«Já sobrevivemos a dias difíceis que julgamos não conseguir atravessar. E continuamos aqui, a amar, a cuidar, a sonhar e a escolher viver.»

A atriz dirigiu ainda as suas palavras a todas as pessoas que, tal como ela, procuram apoio em momentos mais delicados e que enfrentam as inevitáveis oscilações emocionais da vida.

«Esta mensagem é para todas as mulheres, pessoas, que tal como eu, são humanamente voláteis e procuramos apoio seja lá onde for! Muitas vezes não na apercebemos, que está tudo cá dentro! Somos nós!»

A publicação terminou com uma simples saudação: «Bom dia!».

Seguidores emocionados com a mensagem da atriz

A reflexão rapidamente gerou dezenas de reações por parte dos fãs, que se identificaram com as palavras de Fernanda Serrano e agradeceram a partilha.

«Linda mensagem que nos toca cá dentro do ❤️ a todos», escreveu uma seguidora. «Tão isso Fernanda! Transformar o difícil em solução», comentou outra. Houve ainda quem confessasse: «Precisava disto 😢 Obrigada ❤️» e «Grande mensagem 😍».

Mais uma vez, Fernanda Serrano mostrou a proximidade que mantém com o público, utilizando as redes sociais não apenas para partilhar momentos do seu dia a dia, mas também para transmitir mensagens de motivação, coragem e esperança.

Recorde-se que Fernanda Serrano dá vida a Clarice em «A Protegida»: