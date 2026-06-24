Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

A Protegida

Desabafo de Fernanda Serrano está a comover muitas pessoas: «A vida nem sempre nos acorda com o sorriso»

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 46min
Desabafo de Fernanda Serrano está a comover muitas pessoas: «A vida nem sempre nos acorda com o sorriso» - TVI

A atriz abriu o coração sobre os desafios da vida, a superação e a importância de encontrar força nos momentos difíceis.

7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

Fernanda Serrano voltou a tocar os seguidores com uma mensagem repleta de emoção e inspiração. A atriz, de 52 anos, recorreu ao Instagram para partilhar um vídeo enquanto praticava exercício físico e aproveitou para deixar uma reflexão profunda sobre os desafios da vida e a importância de encontrar força nos momentos mais difíceis.

Na publicação, Fernanda Serrano destacou a importância de continuar a procurar a felicidade, mesmo quando os dias não começam da forma que desejamos.

«A vida nem sempre nos acorda com o sorriso que gostaríamos de ter, mas há uma beleza muito especial em continuar a procurá-lo», começou por escrever.

A atriz sublinhou ainda a necessidade de transformar as dificuldades em oportunidades de crescimento e de nunca perder a esperança.

«Que nunca me e nos falta a vontade em transformar os desafios em propósito, o amor em combustível e a gratidão em direção. Que nunca nos falte esta capacidade de encontrar luz, mesmo quando o dia nasce mais cinzento.»

Fernanda Serrano recorda a força necessária para ultrapassar momentos difíceis

Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Ao longo da mensagem, Fernanda Serrano fez questão de recordar que todos enfrentam obstáculos ao longo da vida, mas que é possível seguir em frente.

«Já sobrevivemos a dias difíceis que julgamos não conseguir atravessar. E continuamos aqui, a amar, a cuidar, a sonhar e a escolher viver.»

A atriz dirigiu ainda as suas palavras a todas as pessoas que, tal como ela, procuram apoio em momentos mais delicados e que enfrentam as inevitáveis oscilações emocionais da vida.

«Esta mensagem é para todas as mulheres, pessoas, que tal como eu, são humanamente voláteis e procuramos apoio seja lá onde for! Muitas vezes não na apercebemos, que está tudo cá dentro! Somos nós!»

A publicação terminou com uma simples saudação: «Bom dia!».

Seguidores emocionados com a mensagem da atriz

A reflexão rapidamente gerou dezenas de reações por parte dos fãs, que se identificaram com as palavras de Fernanda Serrano e agradeceram a partilha.

«Linda mensagem que nos toca cá dentro do ❤️ a todos», escreveu uma seguidora. «Tão isso Fernanda! Transformar o difícil em solução», comentou outra. Houve ainda quem confessasse: «Precisava disto 😢 Obrigada ❤️» e «Grande mensagem 😍».

Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Mais uma vez, Fernanda Serrano mostrou a proximidade que mantém com o público, utilizando as redes sociais não apenas para partilhar momentos do seu dia a dia, mas também para transmitir mensagens de motivação, coragem e esperança.

Recorde-se que Fernanda Serrano dá vida a Clarice em «A Protegida»:

Relacionados

Liliana Santos faz declaração de amor muito especial: «Um amor que não cabe dentro do meu peito»

Pedro Bianchi Prata explica como ele e Maria Botelho Moniz educam o filho: «Acreditamos que as crianças precisam de...»

A Protegida

Em companhia especial, Fernanda Serrano anuncia novidade em primeira mão

A Protegida
ter, 23 jun

Vem aí em «A Protegida»: Óscar fica sem palavras após revelação chocante de Francisco sobre Isabel

A Protegida
seg, 22 jun

Vem aí em «A Protegida»: Clarice tem um pretendente. E, nem imagina quem é

A Protegida
dom, 21 jun

Vem aí em «A Protegida»: Anita toma uma decisão radical sobre o seu testamento

A Protegida
sex, 19 jun

Com um novo look surpreendente, Fernanda Serrano levanta a ponta do véu sobre nova novela da TVI

A Protegida
qua, 17 jun

Vem aí em «A Protegida»: Laura bate em Hector, mas tudo acaba de maneira inesperada

A Protegida
seg, 15 jun
Mais A Protegida

Mais Vistos

Apaixonadas e prestes a serem mães, atriz e cantora portuguesas revelam sexo do seu primeiro bebé

ter, 23 jun
1

É um dos elementos chave da seleção nacional e namora com uma atriz bem conhecida

A Fazenda
seg, 22 jun
2

«Sai da água, eles vão te comer…»: João Neves e Madalena Aragão acabam rodeados de tubarões

A Fazenda
29 jul 2025
3

Após 9 anos de dedicação, Diogo Infante recebe notícia que está a emocionar os fãs

Amor à Prova
Ontem
4

Diogo Infante comemora 57 anos! Veja como o ator mudou ao longo do tempo

Quero é Viver
28 mai 2024
5

Em companhia especial, Fernanda Serrano anuncia novidade em primeira mão

A Protegida
ter, 23 jun
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Último episódio «Amor à Prova»: O fim emocionante de 'Crislice' (Cris e Alice)

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: A guarda de Nico fica entregue a Cris e Vera

Amor à Prova
Ontem

Primeiros episódios «A Madrasta»: Felícia entra em pânico quando Carminho fala sobre o nascimento de João Maria

A Madrasta
Ontem

Liliana Santos faz declaração de amor muito especial: «Um amor que não cabe dentro do meu peito»

Quero é Viver
Ontem

Pedro Bianchi Prata explica como ele e Maria Botelho Moniz educam o filho: «Acreditamos que as crianças precisam de...»

Ontem

Após 9 anos de dedicação, Diogo Infante recebe notícia que está a emocionar os fãs

Amor à Prova
Ontem
FORA DO ECRÃ

Liliana Santos faz declaração de amor muito especial: «Um amor que não cabe dentro do meu peito»

Quero é Viver
Ontem

Pedro Bianchi Prata explica como ele e Maria Botelho Moniz educam o filho: «Acreditamos que as crianças precisam de...»

Ontem

O que aconteceu aos 16 anos continua a marcar esta famosa atriz, até hoje

Ontem

Em companhia especial, Fernanda Serrano anuncia novidade em primeira mão

A Protegida
ter, 23 jun

Apaixonadas e prestes a serem mães, atriz e cantora portuguesas revelam sexo do seu primeiro bebé

ter, 23 jun

Ana Guiomar vive 'fase de ouro' e revela entusiasmo: «Estou ansiosa por partilhar tudo»

Amor à Prova
ter, 23 jun
Mais Fora do Ecrã