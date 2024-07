Fernanda Serrano e Rita Salema recordam Nicolau Breyner: «Não há dia que não pense em ti»

Esta terça-feira, 30 de julho de 2024, se Nicolau Breyner estivesse vivo completaria 84 anos de vida.

Vários foram as figuras públicas que fizeram questão de prestar uma homenagem ao ator e realizador, entre elas, Fernanda Serrano e Rita Salema. As duas atrizes fizeram publicações, nas redes sociais, onde recordaram Nicolau e falaram sobre as saudades que sentem.

«Today is your day… Estarás sempre aqui connosco nosso super Nico! Parabéns!», escreveu Fernanda.

Já Rita Salema disse: «Meu amor, não há dia que não pense em ti, não há dia que não precise de ti e dos teus conselhos do teu mimo, não há dia que não tenha este coração cheio de saudades. Fazes-me tanta ,mas tanta falta. Beijinhos cheios de amor e memórias lindas, que me ajudam a ter-te comigo».

Recorde-se que Nicolau Breyner faleceu em 2016 vítima de um ataque cardíaco.