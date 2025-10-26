«Pedido de uma mãe»: Fernanda Serrano pede ajuda aos seguidores e o motivo vai surpreender

A atriz Fernanda Serrano, de 51 anos, voltou a encantar os seus seguidores ao partilhar nas redes sociais um momento especial do seu fim de semana, mostrando-se feliz, descontraída e próxima do público. Conhecida por dar vida à personagem Clarice na novela “A Protegida”, a atriz revelou um lado mais pessoal e genuíno, entre a elegância e a simplicidade do dia a dia.

Num registo divertido e muito honesto, Fernanda confessou ter dificuldade em coordenar os seus looks, apesar de ter “o roupeiro cheio”. Com várias fotografias de diferentes outfits, a atriz desabafou sobre a correria da sua rotina e pediu ajuda às seguidoras, num gesto que rapidamente conquistou a internet: “Miúda sem tempo nem jeito nenhum para coordenar roupas que estão a ‘viver’ no meu roupeiro há décadas e acabo por usar sempre o que está mais à mão! Chama-se começar o dia muito cedo e terminar muito tarde, sem breaks para respirar fundo! Muita gente, muitas tarefas, trabalho e tudo a toque de caixa! Vocês são as pessoas especiais, gentis e de tão bom gosto que me vão ajudar aqui nos looks para a próxima semana! Conto convosco! Pedido de uma mãe, chefe de família, atriz e dona de casa desesperada! 🫶🏻”, escreveu Fernanda Serrano, entre risos e cumplicidade com quem a segue.

O desabafo, repleto de sinceridade e humor, gerou uma onda de reações positivas. Os fãs e seguidores não tardaram em encher a caixa de comentários com sugestões e palavras de carinho. Entre as mensagens, destacaram-se algumas das mais entusiasmadas: “Amoooo!”; “Bora lá, Fernanda!”; “A camisa verde é linda e ficaria muito bem ou com uma calça de ganga azul escuro ou uma calça de tecido para algo mais chique 😊😜”.

As partilhas da atriz tornaram-se rapidamente um sucesso entre os seguidores, que elogiaram a sua autenticidade, sentido de humor e humildade. Mais uma vez, Fernanda Serrano mostrou porque continua a ser uma das figuras mais queridas e inspiradoras da televisão portuguesa — sempre elegante, humana e genuína, mesmo quando se trata de algo tão simples como escolher o que vestir.