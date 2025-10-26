A Protegida

«Pedido de uma mãe»: Fernanda Serrano pede ajuda aos seguidores e o motivo vai surpreender

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 0min
«Pedido de uma mãe»: Fernanda Serrano pede ajuda aos seguidores e o motivo vai surpreender - TVI

Uma missão que está a deixar os seguidores ao rubro.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A atriz Fernanda Serrano, de 51 anos, voltou a encantar os seus seguidores ao partilhar nas redes sociais um momento especial do seu fim de semana, mostrando-se feliz, descontraída e próxima do público. Conhecida por dar vida à personagem Clarice na novela “A Protegida”, a atriz revelou um lado mais pessoal e genuíno, entre a elegância e a simplicidade do dia a dia.

Num registo divertido e muito honesto, Fernanda confessou ter dificuldade em coordenar os seus looks, apesar de ter “o roupeiro cheio”. Com várias fotografias de diferentes outfits, a atriz desabafou sobre a correria da sua rotina e pediu ajuda às seguidoras, num gesto que rapidamente conquistou a internet: “Miúda sem tempo nem jeito nenhum para coordenar roupas que estão a ‘viver’ no meu roupeiro há décadas e acabo por usar sempre o que está mais à mão! Chama-se começar o dia muito cedo e terminar muito tarde, sem breaks para respirar fundo! Muita gente, muitas tarefas, trabalho e tudo a toque de caixa! Vocês são as pessoas especiais, gentis e de tão bom gosto que me vão ajudar aqui nos looks para a próxima semana! Conto convosco! Pedido de uma mãe, chefe de família, atriz e dona de casa desesperada! 🫶🏻”, escreveu Fernanda Serrano, entre risos e cumplicidade com quem a segue.

O desabafo, repleto de sinceridade e humor, gerou uma onda de reações positivas. Os fãs e seguidores não tardaram em encher a caixa de comentários com sugestões e palavras de carinho. Entre as mensagens, destacaram-se algumas das mais entusiasmadas: “Amoooo!”; “Bora lá, Fernanda!”; “A camisa verde é linda e ficaria muito bem ou com uma calça de ganga azul escuro ou uma calça de tecido para algo mais chique 😊😜”.

 

As partilhas da atriz tornaram-se rapidamente um sucesso entre os seguidores, que elogiaram a sua autenticidade, sentido de humor e humildade. Mais uma vez, Fernanda Serrano mostrou porque continua a ser uma das figuras mais queridas e inspiradoras da televisão portuguesa — sempre elegante, humana e genuína, mesmo quando se trata de algo tão simples como escolher o que vestir.

Relacionados

«O meu 'filho' e a minha 'sobrinha'...»: A descoberta que deixou Rita Pereira completamente rendida

Fãs ficam eufóricos com coincidência entre “Morangos com Açúcar” e “Terra Forte”: «Que nostálgia»

«Que sofrimento!»: Sara Prata viveu minutos de aflição junto do seu companheiro

A Protegida

Exclusivo «A Protegida»: Hector e Anita espiam Mariana

A Protegida
Hoje

Exclusivo «A Protegida»: Com a fábrica na falência, Laura descobre toda a farsa de Jorge

A Protegida
Hoje

Exclusivo «A Protegida»: Gonçalo e Mónica saem de casa após descoberta

A Protegida
Ontem

A Protegida: Duarte tenta violar Clarice, mas há alguém que chega a tempo

A Protegida
sex, 24 out

A Protegida: Óscar está em liberdade

A Protegida
sex, 24 out

A Protegida: Gonçalo aceita todos os torneios internacionais

A Protegida
sex, 24 out
Mais A Protegida

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte» - Maria de Fátima enfrenta o fantasma do passado: Flor está viva

Terra Forte
Hoje
1

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima despede Vivi e faz-lhe graves acusações

Terra Forte
qua, 22 out
2

É considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal e está a alcançar sucesso além fronteiras

A Fazenda
qui, 23 out
3

Reconhece esta atriz? É uma das mulheres mais bonitas de Portugal!

Quero é Viver
23 jan 2023
4

Exclusivo «A Protegida»: Gonçalo e Mónica saem de casa após descoberta

A Protegida
Ontem
5

Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»

sex, 26 set
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: António e Flor estão envolvidos num confronto doloroso com o passado

Terra Forte
sex, 24 out

Vem aí em «A Protegida»: Laura faz um sério pedido a JD

A Protegida
sex, 24 out

«Que sofrimento!»: Sara Prata viveu minutos de aflição junto do seu companheiro

qui, 23 out

Fãs ficam eufóricos com coincidência entre “Morangos com Açúcar” e “Terra Forte”: «Que nostálgia»

Terra Forte
qui, 23 out

«O meu 'filho' e a minha 'sobrinha'...»: A descoberta que deixou Rita Pereira completamente rendida

Terra Forte
qui, 23 out

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria faz uma revelação estrondosa sobre o passado de Maria de Fátima

Terra Forte
sex, 24 out
FORA DO ECRÃ

«Pedido de uma mãe»: Fernanda Serrano pede ajuda aos seguidores e o motivo vai surpreender

A Protegida
Hoje

Separou-se, encontrou um novo amor, mas acabou por voltar para o ex-marido e engravidar

Para Sempre
Hoje

“Ando meio desaparecida”: o motivo comovente por trás do 'silêncio' de Rosa Bela

Ontem

Madalena Aragão revela o segredo por detrás do festejo de João Neves em campo e é surpreendente

A Fazenda
Ontem

Está revelado o segredo de Cristina Ferreira para ter energia do início ao fim do dia

sex, 24 out

Secret Story: José Raposo e os filhos imitam Vera e momento torna-se viral

sex, 24 out
Mais Fora do Ecrã