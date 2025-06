Vem aí em «A Protegida»: Teresa e Clarice unem forças e só têm um objetivo

Em «A Protegida», Clarice (Fernanda Serrano) vai ter com Teresa (Sandra Faleiro), que já pediu o pequeno-almoço para as duas. Clarice olha para tudo com um ar guloso e diz que esteve a pensar melhor e têm de ajudar José Diogo (Pedro Sousa). Clarice acha que têm de contratar o melhor advogado do mercado. O problema é que não tem dinheiro.

Teresa sabe quem Clarice é, mas não pode revelar que sabe. Clarice não pode revelar que é mãe adotiva de JD. Então ambas fingem que querem ajudar JD porque detestam injustiças. Clarice diz que precisam de um bom advogado e Teresa promete conseguir um. Óscar aparece e Teresa conta-lhe que Clarice é a mãe adotiva de JD e vai ajudá-la a tirar o filho da prisão.

Relembre o momento em que Teresa 'salvou' Clarice: