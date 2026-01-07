«Chegou o meu presente maior»: Fernanda Serrano é surpreendida e vive dia inesquecível

«É mesmo só isto que realmente me importa!»: a surpresa que deixou Fernanda Serrano sem palavras

A vida pessoal e profissional de Fernanda Serrano, uma das atrizes mais acarinhadas do público português, continua a despertar grande atenção dos fãs. Atualmente, a atriz dá vida a Clarice na novela A Protegida, onde tem demonstrado o seu talento e carisma. Para além disso, Fernanda tem mostrado que mantém uma forma física invejável aos 51 anos, provando que disciplina e dedicação caminham lado a lado com a sua carreira artística.

No plano familiar, Fernanda tem vivido momentos de grande emoção com o filho mais velho, Santiago, fruto da sua relação com Pedro Miguel Ramos. Santiago decidiu partir para o Brasil em agosto do ano passado para realizar um programa de Erasmus, mantendo, apesar da distância, uma ligação muito forte com a mãe. Recentemente, parece que chegou o momento de Santiago voltar a Portugal, seja para uma visita ou para se instalar novamente. Fernanda partilhou nas redes sociais um post emotivo, mostrando o filho a abraçar familiares e amigos que aguardavam ansiosamente pelo seu regresso, bem como várias selfies de mãe e filho.

Na legenda, a atriz escreveu: «Em Dia de Reis, chegou o meu Presente maior! O meu Príncipe! ♥️»

O post gerou uma onda de carinho e felicitações dos seguidores, refletindo a empatia e o afecto do público: «Bem-vindo de volta querido Santi @santiagooramoss8 ❤️ Amiga mais querida, deves estar com esse coraçãozinho a bombar!!! Muito feliz por Ti❤️❤️»; «Lindo e muito bem recebido, vocês são maravilhosos e lindos, bem-vindo Príncipe, bjs HR ❤️»; «Meus amores bons💙 hoje todos mais felizes por termos de volta o nosso Santi.»; «Bem-vindo Santi lindo! Que dupla imbatível de amor ❤️ Feliz 2026 família linda»; «Que imagens tão bonitas».

Este regresso mostra não só a proximidade e ligação afetiva entre mãe e filho, mas também a capacidade de Fernanda Serrano de partilhar momentos íntimos com os fãs, reforçando a imagem de mãe dedicada e atriz carismática.

Entre trabalho e família, Fernanda continua a equilibrar com graça, amor e autenticidade, conquistando não apenas o público das novelas, mas também a admiração de todos aqueles que acompanham a sua vida pessoal.