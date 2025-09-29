Momento arrepiante: gesto de Fernanda Serrano deixa o filho sem palavras

Vinte anos depois: veja como está o filho mais velho de Fernanda Serrano

Santiago, filho da atriz Fernanda Serrano que dá vida a Clarice na novela «A Protegida» e Pedro Miguel Ramos, decidiu embarcar para o Brasil no passado mês de agosto, onde irá permanecer nos próximos meses a realizar o programa Erasmus. A distância, no entanto, não diminuiu a ligação entre mãe e filho.

Com muitas saudades, Fernanda Serrano, atriz de 51 anos, decidiu preparar uma surpresa especial para o jovem adulto. Neste fim de semana, viajou até ao Rio de Janeiro para surpreender o primogénito, atualmente com 20 anos.

A atriz registou o momento na sua conta de Instagram, mostrando a reação incrédula de Santiago quando a viu num restaurante. Na legenda, Fernanda escreveu: “A melhor surpresa que já fiz na minha Vida! ♥️”, partilhando com os seguidores a emoção do reencontro.

É de recordar que, fruto do casamento já terminado com Pedro Miguel Ramos, Fernanda Serrano é ainda mãe de Laura, de 17 anos, Maria Luísa, de 16, e de Caetana, de 10. Apesar da distância, a atriz mantém um laço forte com todos os filhos, reforçando a importância da família mesmo em momentos de separação geográfica.

O gesto de Fernanda Serrano demonstra não só o carinho de uma mãe dedicada, mas também a capacidade de transformar simples encontros em momentos inesquecíveis, mostrando que a distância não diminui o afeto familiar.

