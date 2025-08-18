«O meu coração está apertado»: Fernanda Serrano despede-se de pessoa muito especial

Fernanda Serrano viveu um momento de emoções fortes com a partida do filho mais velho, Santiago, de 20 anos. O jovem prepara-se para uma nova etapa da sua vida académica e pessoal, vai fazer Erasmus para o Rio de Janeiro, no Brasil.

No Instagram, a atriz partilhou o momento comovente da partida, revelando o orgulho e a nostalgia desta despedida. «Há muitos anos atrás, fiz eu o mesmo. Não neste enquadramento. Tinha a mãe 19 anos, quando fui em busca de sonhos! Construí um Mundo, desde então! Herdaste o sorriso, o gosto pela aventura, a determinação e a coragem daquela pessoa que tanto te ama e vê sair do ninho em busca daquela que será uma experiência cheia de sonhos, sorrisos e incertezas», escreveu.

Assumindo-se como «mãe galinha», Fernanda confessou o misto de sentimentos que a invadiu neste momento: «Cá estarei sempre! Deste lado! Tivemos o jantar de família antes da aventura, e os beijos e abraços de despedida de uma Mãe muito galinha, para aquela que será a tua grande aventura nos próximos meses! O meu coração está apertado, mas a confiança e a determinação que em ti também reconheço, vão trazer-te mais crescido, mais adulto, mais forte e feliz!».

Com muita emoção, a atriz acrescentou ainda: «Agora sinto o nosso ninho um pouco mais vazio, mas sei que faz parte deste processo bonito de crescimento para nós os dois! O Rio já está mais bonito contigo aí! Aproveita muito, meu Grande Amor! ❤️ Até já.»

A publicação não deixou ninguém indiferente e os comentários multiplicaram-se. A atriz Isabel Abreu reagiu com emoção: «auauauauau. Até já❤️ a minha sobrinha também vai para o Rio❤️❤️🙌 ainda se cruzam. Era lindo». Já Matilde Reymão fez questão de desejar sorte, deixando uma rede de apoio para o jovem: «❤️❤️❤️❤️ muita sorte! E qualquer coisa o meu mano está lá». Também Sara Prata se uniu à onda de carinho: «Aiii esse coraçãozinho mãe querida ❤️ um beijo enorme!».

Fernanda Serrano, que é mãe de quatro filhos :Santiago, de 20 anos, Laura, de 16, Maria Luísa, de 15, e Caetana, de 9 , mostrou uma vez mais a cumplicidade que mantém com cada um deles. E apesar da saudade, não deixou de realçar a importância de dar asas ao filho mais velho para voar e crescer longe do núcleo familiar.

Agora, com o coração dividido entre a saudade e o orgulho, a atriz celebra esta nova etapa do filho Santiago, certa de que regressará mais forte e cheio de histórias para contar.

Veja aqui outro momento que deixou a atriz emocionada e de lágrimas nos olhos:

Veja também:

«Só ele é que me faz isto!»: Diogo Amaral volta a surpreender e não vai conseguir controlar as gargalhadas - Novelas - TVI

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso» - Novelas - TVI