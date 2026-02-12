Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: A dias do casamento da filha, pai de Sara está desaparecido

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:25
Vem aí em «Amor à Prova»: A dias do casamento da filha, pai de Sara está desaparecido - TVI

O pânico instala-se.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», todos chegam à oficina e estranham que Nelson (Fernando Rodrigues) ainda não tenha chegado. Domingos (João Lagarto) decide ir a casa dele ver o que se passa. Bruno (João Arrais) quer ligar a Sara (Joana de Verona), mas Cris (José Condessa) acha melhor esperarem por Domingos, porque não quer estar a preocupá-la, no primeiro dia de trabalho. Bruno fica desagradado.

Continuam todos a tentar descobrir o que pode ter acontecido a Nelson. Bruno vê as redes sociais e diz que o story de Amália a falar da doença de Nico continua visível. Cris fica passado. Domingos regressa de casa de Nelson e diz que ele não abriu a porta. Melanie acha melhor arranjarem uma chave e entrarem em casa dele. Cris quer ir ter com Sara.

São (Sofia Grillo) tenta ligar para Nelson, mas sem sucesso. Domingos diz que está farto de lhe ligar e ele não atende. Foi a casa dele e também não abriu. Domingos pergunta a São se não sabe de nada e ela diz que não. Domingos conta que Cris foi ter com Sara, para ela lhe dar a chave e irem a casa dele.

Melanie (Beatriz Costa) e Bruno estão preocupados com o que pode ter acontecido a Nelson. Esperam que não tenha acontecido o pior, pois ia ser muito duro para Sara e talvez o casamento tivesse de ser adiado. Melanie acha que Bruno ia gostar disso e que já não consegue disfarçar o quanto gosta de Sara. Domingos aparece e pergunta se há novidades.

Cris (José Condessa) pergunta a Sara se sabe de Nelson e ela diz que quando saiu, ele também estava a despachar-se para sair. Cris diz que ele não apareceu na oficina e é estranho, pois é sempre o primeiro a chegar. Sara também fica preocupada e quer ir com Cris.

Recorde-se que Nelson não gosta de atrasos nem se susepeitas:

Relacionados

Vem aí em «Amor à Prova»: Pressão, suspeitas e um casamento apressado colocam Melanie em alerta

Vem aí em «Amor à Prova»: Gesto de Nico toca o coração de Cris, deixando emocionado

Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália provoca Tomás com insinuações perigosas sobre Alice

Amor à Prova
Hoje

Amor à Prova- David fica a saber que Carlos foi ter com Amália: «É altamente inapropriado»

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova- Cris deixa Tomás incrédulo: «A Alice e o Nico merecem melhor»

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: Cris confessa a São o que sente por Alice e o que vai fazer 

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova- David avisa Cris: «Vais sentir uma angústia, um vazio»

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor arrisca demasiado e Simone fica em pânico

Amor à Prova
Ontem
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy coloca Rosinha acima de tudo e faz proposta a Flor e António

Terra Forte
Hoje
1

«Saiu com a minha cara chapada»: Mulher de Agir partilha a primeira 'imagem da filha'

Ontem
2

Grávida, mulher de AGIR vive experiência única que deixou o cantor rendido

18 set 2025
3

Namoraram em segredo, poucos meses depois de assumirem, tudo acabou e ele rumou a outro país

A Fazenda
ter, 10 fev
4

Vem aí em «Amor à Prova»: Tomás despedaça o coração de Nico, após o transplante

Amor à Prova
sex, 6 fev
5

Inês Aguiar e Viktor Gyökeres assumem o namoro nos festejos do Sporting

A Fazenda
19 mai 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: A dias do casamento da filha, pai de Sara está desaparecido

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi e Armando beijam-se

Terra Forte
Hoje

“Por todas as crianças”: Laura Figueiredo deixa alerta sério e apela à consciência dos pais

Ontem

«Estou numa fase mais em baixo»: A viver dias de angústia, Catarina Gouveia desabafa sobre o que se está a passar

Ontem

É filho de um dos atores mais cobiçados e dizem que é o verdadeiro «raio-X» do pai

Terra Forte
ter, 10 fev

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy coloca Rosinha acima de tudo e faz proposta a Flor e António

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

“Nunca partilhámos o mesmo sangue”: Toy recebe declaração de amor arrebatadora que está a comover o país

Festa é Festa
Ontem

“Por todas as crianças”: Laura Figueiredo deixa alerta sério e apela à consciência dos pais

Ontem

«Estou numa fase mais em baixo»: A viver dias de angústia, Catarina Gouveia desabafa sobre o que se está a passar

Ontem

«Saiu com a minha cara chapada»: Mulher de Agir partilha a primeira 'imagem da filha'

Ontem

Namoraram em segredo, poucos meses depois de assumirem, tudo acabou e ele rumou a outro país

A Fazenda
ter, 10 fev

Ficou conhecido nas novelas da TVI, mas tudo mudou quando o noivado chegou ao fim

Festa é Festa
ter, 10 fev
Mais Fora do Ecrã