Vem aí em «Amor à Prova»: A dias do casamento da filha, pai de Sara está desaparecido

Em «Amor à Prova», todos chegam à oficina e estranham que Nelson (Fernando Rodrigues) ainda não tenha chegado. Domingos (João Lagarto) decide ir a casa dele ver o que se passa. Bruno (João Arrais) quer ligar a Sara (Joana de Verona), mas Cris (José Condessa) acha melhor esperarem por Domingos, porque não quer estar a preocupá-la, no primeiro dia de trabalho. Bruno fica desagradado.

Continuam todos a tentar descobrir o que pode ter acontecido a Nelson. Bruno vê as redes sociais e diz que o story de Amália a falar da doença de Nico continua visível. Cris fica passado. Domingos regressa de casa de Nelson e diz que ele não abriu a porta. Melanie acha melhor arranjarem uma chave e entrarem em casa dele. Cris quer ir ter com Sara.

São (Sofia Grillo) tenta ligar para Nelson, mas sem sucesso. Domingos diz que está farto de lhe ligar e ele não atende. Foi a casa dele e também não abriu. Domingos pergunta a São se não sabe de nada e ela diz que não. Domingos conta que Cris foi ter com Sara, para ela lhe dar a chave e irem a casa dele.

Melanie (Beatriz Costa) e Bruno estão preocupados com o que pode ter acontecido a Nelson. Esperam que não tenha acontecido o pior, pois ia ser muito duro para Sara e talvez o casamento tivesse de ser adiado. Melanie acha que Bruno ia gostar disso e que já não consegue disfarçar o quanto gosta de Sara. Domingos aparece e pergunta se há novidades.

Cris (José Condessa) pergunta a Sara se sabe de Nelson e ela diz que quando saiu, ele também estava a despachar-se para sair. Cris diz que ele não apareceu na oficina e é estranho, pois é sempre o primeiro a chegar. Sara também fica preocupada e quer ir com Cris.

Recorde-se que Nelson não gosta de atrasos nem se susepeitas: