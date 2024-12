Filha mais velha de Fernanda Serrano namora com jogador de futebol

No passado dia 18 de dezembro, Laura Ramos, a filha mais velha de Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos, celebrou o seu 17.º aniversário. Para assinalar a data, Laura Ramos organizou uma festa de aniversário e aproveitou a ocasião para 'apresentar' o seu namorado, nas redes sociais.

Martim Ferreira, de 18 anos, não é apenas o namorado da jovem, mas também um talento promissor no futebol. Ele é Capitão da equipa de Juniores do Benfica e da Seleção Nacional Sub-18, evidenciando já um percurso de sucesso no desporto.

Nas fotos partilhadas nas redes sociais, onde o casal surge em momentos descontraídos e felizes, Laura Ramos declarou: «A minha pessoa», numa mensagem que derreteu os corações dos seus seguidores e recebeu inúmeros elogios.