«Muito, mas mesmo muito sensual»: As fotos de Ana Guiomar que somaram milhares de reações

No passado dia 25 de novembro, Ana Guiomar conquistou os seus seguidores com uma nova partilha na sua conta de Instagram. A atriz publicou uma sequência de fotografias que resumem a semana anterior, destacando momentos únicos. Entre sessões fotográficas, «teatros cheios, amores caninos e cozido à portuguesa», Ana Guiomar mostrou uma semana repleta de emoções e conquistas , que fez questão de partilhar com os fãs.

A publicação rapidamente acumulou mais de 10 mil gostos, enquanto a caixa de comentários se encheu de elogios calorosos. Mensagens como «Estás linda», «Adorei, seja feliz», «Maravilha» e «Muito, mas mesmo muito sensual» foram apenas algumas das reações recebidas.

Curioso para ver as fotos? Espreite aqui:

Veja também: