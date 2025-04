Pedro Teixeira faz desabafo e atira: «Hoje em dia é um milagre»

Diogo Amaral junta-se a Pedro Teixeira em projeto inédito

Pedro Teixeira recorreu às suas redes sociais para partilhar com os seguidores o entusiasmo em torno do novo projeto que está prestes a estrear na TVI. Num vídeo descontraído e cheio de humor, publicado nas stories do Instagram, o apresentador revelou detalhes sobre o formato e deixou no ar a promessa de muitos momentos divertidos.

«Estou aqui para vos contar uma coisa da qual honestamente sinto um orgulho enorme! O Star Park estreia já este sábado, 19 de abril, e perguntam vocês o que é o Star Park? É um programa onde pessoas fazem figuras tristes enquanto acham que estão a ser geniais, basicamente é a vida, só que filmada e com mais luz. E com uns apresentadores que tentam manter a compostura mas falham», começou por dizer, num registo bem-humorado.

Pedro Teixeira explicou ainda que se trata de um programa que não se leva demasiado a sério — e ainda bem: «Isto é o tipo de programa que não se leva demasiado a sério e ainda bem, porque já há seriedade a mais por aí. Aqui é rir, competir, rir, falhar com estilo e depois rir outra vez. É como ir a um jantar de amigos daqueles onde já está toda a gente bebida e de repente há um concurso. Só que este passa na televisão. E nós estamos lá a fingir que controlamos tudo», acrescentou.

Para o ator e apresentador, este é um projeto que tem como principal missão fazer rir — algo que, nos dias de hoje, considera ser quase um milagre. «Primeiro que tudo, não vos vai fazer pensar. Vai-vos fazer rir muito e isso hoje em dia é um milagre», concluiu.

A estreia de Star Park está marcada para o próximo sábado, 19 de abril, na TVI, e promete ser uma lufada de ar fresco no panorama do entretenimento nacional. Com Pedro Teixeira na linha da frente, a boa disposição está garantida.

O que pode esperar de Star Park?

Num ambiente surpreendente – um parque de estacionamento –, três equipas formadas por duplas de celebridades enfrentam provas imprevisíveis, onde a criatividade, a destreza e a rapidez são colocadas à prova. O jogo é comandado por um exigente Chefe de Oficina (cuja identidade será revelada brevemente), que não deixará escapar nenhum detalhe e garantirá que todas as regras sejam cumpridas à risca.

Ao longo de cada episódio, as equipas participam em três rondas de desafios inesperados e repletos de humor. No final dessa fase, a equipa com menor pontuação é eliminada. As duas restantes entram num confronto direto, enfrentando mais duas rondas intensas. A dupla que somar mais pontos conquista um lugar na semifinal, aproximando-se cada vez mais da grande vitória.

Star Park promete ser uma experiência única e eletrizante, combinando adrenalina, estratégia e momentos de pura diversão.

Para ver em breve, na TVI.