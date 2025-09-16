Morreu o pai do cantor FF: «Partiu repentinamente deste mundo...»

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 45min
Foto: Instagram

Foi a companheira do pai do cantor que avançou com a informação.

Morreu o pai de FF, cantor e ator que conquistou o público português desde muito jovem, aquando a sua participação nos Morangos com Açúcar. A notícia, confirmada esta terça-feira, marca um momento de grande dor na vida pessoal do artista.

Luísa Melo Fernandes, companheira do pai do artista, que também se chamava Fernando Fernandes, fez uma publicação no Facebook a comunicar a perda e a partilhar informações sobre o velório. 

«Queridos amigos, é com uma tristeza profunda que partilho convosco que o meu querido e amado Fernando Fernandes partiu repentinamente deste mundo», começou por escrever. 

«A todos os que quiserem prestar-lhe uma última homenagem, o velório será amanhã na capela da Falagueira (Amadora) a partir das 18h», disse, por fim. 

FF, cujo nome verdadeiro é Fernando Fernandes, tem uma carreira marcada pela música e pela televisão, sendo uma das vozes mais reconhecidas da sua geração. Neste momento difícil, multiplicam-se já as mensagens de pesar e apoio dos fãs.

