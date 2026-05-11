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O 'gadget' tipo Dyson que está a dar que falar: Aspira, penteia ps animais e revela o pó invisível por menos de 170€

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  • TVI Novelas
  • Ontem às 17:17
O 'gadget' tipo Dyson que está a dar que falar: Aspira, penteia ps animais e revela o pó invisível por menos de 170€ - TVI

O aspirador que penteia o seu animal está finalmente com desconto

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Quem partilha a vida com animais de estimação sabe que manter a casa limpa é um desafio diário que exige paciência e as ferramentas certas. No entanto, o Fieety Ultra 10 chegou para simplificar a sua rotina de limpeza de uma forma inovadora. Por apenas 164,16€, este aspirador sem fios traz uma funcionalidade que parece magia: um acessório que permite pentear e aspirar o seu cão ou gato ao mesmo tempo. É a solução perfeita para remover o pelo morto antes mesmo de ele chegar ao chão, poupando-lhe horas de trabalho e garantindo que o seu sofá se mantém sempre impecável.

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Fieety

Tecnologia que revela a sujidade invisível

Mais do que um aspirador, este modelo é um verdadeiro "detetive" da higiene doméstica. Equipado com uma luz LED verde — uma tecnologia que costumamos ver apenas em aparelhos de luxo muito mais caros — ele revela o pó e os pelos que são invisíveis à luz normal. Com um motor potente de 600W e uma sucção capaz de extrair a sujidade mais entranhada em tapetes, este dispositivo garante que nenhum canto da casa fica esquecido. Além disso, o seu funcionamento é tão silencioso que não assusta os animais mais sensíveis durante a utilização.

Versatilidade para toda a casa

A versatilidade é um dos pontos fortes do Fieety Ultra 10. Com uma autonomia de até 65 minutos, o seu design permite que se transforme rapidamente num aspirador de mão, ideal para limpar o interior do carro ou os recantos mais difíceis do sofá. O sistema de filtragem avançado retém 99% das partículas, devolvendo um ar muito mais limpo à habitação, o que é fundamental para quem sofre de alergias mas não quer abdicar da companhia dos seus amigos de quatro patas.

O veredito de quem já experimentou

A confiança de quem já o usa é o melhor testemunho desta escolha inteligente. Na Amazon, o feedback é extremamente positivo, com muitos utilizadores a garantirem que este modelo "não tem nada a invejar" às marcas de topo que custam o triplo do preço. Outros compradores destacam a leveza do aparelho e a eficácia do rolo, que não encrava com cabelos ou pelos longos. Se procura um desempenho de elite por um preço justo, este aspirador é, sem dúvida, o investimento certo para manter a harmonia e a limpeza no seu lar.

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