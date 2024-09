Radiante, Rita Pereira mostra a cara da filha e o sorriso

As redes sociais ficaram ao rubro, esta quarta-feira (25 de setembro de 2024), quando Rita Pereira partilhou um vídeo onde mostra a cara da filha.

Através de uma ecografia 4D, a atriz até conseguiu ver o sorriso da filha: «E aproveitámos para fazer uma Eco 4D com vários membros da família presentes e claro, em vídeo chamada para França e Guadalupe. A miúda começou com as mãos à frente da cara, mas depois de danças, cantorias, agachamentos e paciência lá decidiu dar um alô à família e ainda sorriu».

Os seguidores apressaram-se a comentar e a 'tirar parecenças': «muito parecida com o irmão», «Uma mini Rita», «Algo me diz que vai ser Linda de morrer», «Cara do Lonô».