Rita Patrocínio, mulher de Tiago Teotónio Pereira, assume: «As noites têm sido duras»

Rita Patrocínio recorreu às redes sociais, esta terça-feira (29 de outubro de 2024), para falar sobre a maternidade e como no final tudo compensa.

Acompanhada por registos fotográficos das filhas, a empresária abriu o coração numa publicação: «as noites tem sido duras…como dá pra ver pelas olheiras…mas acordar assim, não tem preço».

Recorde-se que Camila tem três anos e Júlia tem cinco meses. As meninas são fruto do relacionamento de Rita Patrocínio com Tiago Teotónio Pereira, com quem casou a 9 de setembro de 2023.