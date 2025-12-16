Como fazer filhoses na air fryer? Eis a versão saudável e que não suja a cozinha

Ingredientes:
- 400gr farinha;
- Raspa e sumo de 1 laranja;
- 2 c. sopa água ardente;
- 2 c. sopa azeite;
- 3 ovos.
Preparação:
1. Numa taça junte a farinha, a raspa de laranja, o sumo de laranja, a água ardente, o azeite e os ovos. Amasse a massa até obter uma massa elástica. Deixe descansar por 30 minutos.
2. Com o rolo estique a massa. Com o cortador de massa corte retângulos com três golpes no meio.
3. Coloque as filhoses no air fryer, a 205º, durante 7 minutos. Polvilhe as filhoses com uma mistura de açúcar em pó com canela.