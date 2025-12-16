Como fazer filhoses na air fryer? Eis a versão saudável e que não suja a cozinha

Como fazer filhoses na air fryer? Eis a versão saudável e que não suja a cozinha

Ninguém resiste a umas boas filhoses e estas não podem faltar na mesa de natal.

Ingredientes:

  • 400gr farinha;
  • Raspa e sumo de 1 laranja;
  • 2 c. sopa água ardente;
  • 2 c. sopa azeite;
  • 3 ovos.


Preparação:
 

1. Numa taça junte a farinha, a raspa de laranja, o sumo de laranja, a água ardente, o azeite e os ovos. Amasse a massa até obter uma massa elástica. Deixe descansar por 30 minutos.

2. Com o rolo estique a massa. Com o cortador de massa corte retângulos com três golpes no meio.

3. Coloque as filhoses no air fryer, a 205º, durante 7 minutos. Polvilhe as filhoses com uma mistura de açúcar em pó com canela.

 

