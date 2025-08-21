Filipa Maló, a Clarinha do "Super Pai", casou com uma cara que também é conhecida. Descubra quem

Filipa Maló Franco ficou na memória de muitos portugueses como a pequena Clarinha, a filha mais nova de Vasco Figueiredo (Luís Esparteiro) na série de sucesso da TVI, “Super Pai”. A produção marcou o início dos anos 2000 e acompanhou milhares de famílias, mas, hoje, aos 33 anos, Filipa mudou o rumo da sua vida, para algo muito diferente do mundo da representação.

Atualmente, dedica-se à Psicologia Clínica e da Saúde, com especial foco na área perinatal, infantil e na parentalidade. Para além da prática clínica, é também escritora e oradora, fundadora da Clínica Filipa Maló Franco e investigadora com um projeto dedicado ao sono do bebé. Ao longo dos últimos anos, tem desenvolvido trabalho reconhecido nesta área, sempre aliando o conhecimento científico à experiência pessoal enquanto mãe.

Filipa é casada com o nutricionista Pedro Gameiro, com quem tem dois filhos: Tomás, de 4 anos, e Duarte, de 1 ano. A maternidade trouxe-lhe novas perspetivas e reforçou a ligação com a área que escolheu para a sua carreira. «Mãe» é, aliás, um dos papéis que mais destaca nas suas redes sociais, onde partilha reflexões sobre a vida familiar e profissional.

Numa entrevista anterior ao programa “Goucha”, a ex-atriz confessou que, por vezes, é difícil não ser desassociada da personagem que a deu a conhecer ao grande público: «Às vezes é mau que não me consigam desassociar da série, mas percebo, porque foi muito marcante». Ainda assim, guarda boas memórias dessa fase, apesar de reconhecer que lhe roubou parte da infância: «Enquanto gravava o programa não tive tempo para ser criança, mas guardo a experiência com grande carinho».

Curiosamente, Filipa revelou que nunca quis seguir a representação como profissão. O sonho de criança passava por ser dentista, mas o rumo acabou por ser outro. Durante os vários voluntariados que fez em Cabo Verde, descobriu a paixão pela psicologia e decidiu enveredar por esse caminho, deixando definitivamente para trás o mundo da ficção.

Hoje, mostra-se realizada e feliz, tanto no plano pessoal como profissional. Com vários livros publicados e uma carreira consolidada fora dos ecrãs, Filipa Maló Franco é um exemplo de como é possível reinventar-se.

Veja também:

Cristina Ferreira recorda parto e fala com atriz sobre ser mãe aos 46 anos: «O meu filho nasceu em 4 minutos, não me custou nada...» - Novelas - TVI

Todos querem as sandálias de Rita Pereira. E descobrimos onde se vendem - Novelas - TVI