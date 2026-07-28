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É impossível não sorrir: o anúncio de gravidez de Duarte Gomes e Filipa Nascimento está a emocionar os fãs

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 31min
É impossível não sorrir: o anúncio de gravidez de Duarte Gomes e Filipa Nascimento está a emocionar os fãs - TVI

Anunciam gravidez de forma emocionante.

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Duarte Gomes e Filipa Nascimento têm uma das histórias de amor mais acarinhadas pelo público português e voltaram agora a partilhar uma notícia muito especial. O casal de atores anunciou que está à espera do segundo filho, aumentando a família que já conta com a pequena Amélia, nascida em 2023.

Casados desde 2021, Duarte Gomes e Filipa Nascimento vivem uma fase particularmente feliz, conciliando as carreiras na representação com a vida familiar. Ao longo dos últimos anos, têm conquistado os seguidores pela forma simples e genuína como partilham alguns momentos do dia a dia.

Foi precisamente através das redes sociais que os dois deram a conhecer a novidade. Num vídeo criativo e cheio de humor, o casal revelou que a família vai crescer, recorrendo a uma frase que rapidamente conquistou os fãs: «Onde cabem três cabem quatro. Adiciona-se mais água ao feijão.»

A publicação rapidamente se tornou viral, com centenas de mensagens de carinho e felicitações dirigidas aos futuros pais.

Com a chegada do novo bebé, Amélia prepara-se para assumir um novo papel: o de irmã mais velha. A menina, que nasceu em 2023, passa assim a partilhar as atenções da família com o irmão ou irmã que está a caminho.

Além dos projetos profissionais, Duarte Gomes e Filipa Nascimento nunca esconderam o desejo de construir uma família numerosa. Em várias entrevistas, os dois atores já tinham revelado que valorizam muito a vida em família e a dinâmica de ver os filhos crescerem juntos.

Como seria de esperar, os seguidores não esconderam a felicidade perante a notícia e encheram a publicação de comentários emocionados. «Ohhhhh», «Que maravilha!!! Parabéns», «Ahhh parabéns seus fofos!», «Ohhh que grande alegria ❤️❤️❤️❤️ muitos parabéns!!» e «Lindooooss» foram apenas algumas das muitas mensagens deixadas pelos fãs e amigos.

A notícia marcou um dos momentos mais felizes vividos pelo casal desde o nascimento da filha Amélia, reforçando a imagem de uma família unida e muito querida do público português. Agora, os seguidores aguardam com entusiasmo os próximos capítulos desta nova aventura, enquanto Duarte Gomes e Filipa Nascimento se preparam para receber mais um membro na família.

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