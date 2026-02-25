«É a luz no meio de tanto fingimento»: Cristina Ferreira mostra-se rendida a Filipe Delgado

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 25min
«É a luz no meio de tanto fingimento»: Cristina Ferreira mostra-se rendida a Filipe Delgado - TVI

Apresentadora surpreende todos com elogio profundo.

O cantor Filipe Delgado voltou a captar a atenção do público após uma participação marcante no programa «Dois às 10», ao lado da apresentadora Cristina Ferreira, que não poupou elogios à sua autenticidade e sensibilidade artística.

Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, Cristina descreveu o cantor como “luz no meio de tanto fingimento”, sublinhando o impacto emocional da conversa e a genuinidade que transmite em cada gesto: «(...)O @filipedelgadomusic é a luz no meio de tanto fingimento. É desconcertante na sua autenticidade e ingenuidade. A conversa não tem explicação por palavras. É preciso ver os gestos, o brilho no olhar, a inocência em cada momento. Vejam, é dos momentos mais marcantes do meu percurso. Eu entretanto já chego outra vez à caixinha mágica para mais um @sstvi , o programa onde pessoas tão diferentes têm a coragem de viver sob o nosso olhar.»

Veja aqui o elogio da apresentadora: 

Apesar de muitos o associarem a aparições televisivas recentes, Filipe Delgado construiu o seu caminho no mundo da música ao longo de vários anos. Foi, no entanto, com a sua participação na 1ª Companhia que se deu verdadeiramente a conhecer ao grande público português, revelando talento e carisma que conquistaram espectadores. O que muitos desconhecem é que Filipe Delgado é a voz de um dos maiores sucessos musicais associados à ficção nacional. O cantor interpreta “Vidas Trocadas”, uma balada carregada de emoção que marcou a novela Destinos Cruzados, protagonizada por Rita Pereira e Alexandre Lencastre, entre outros nomes sonantes.

A canção tornou-se uma das baladas mais reconhecidas das novelas da TVI, destacando-se pela intensidade sentimental e pela interpretação sentida do artista.

A recente exposição televisiva voltou a evidenciar a essência artística de Filipe Delgado: autenticidade, ingenuidade emocional e uma entrega rara à música. Para muitos espectadores, trata-se de um artista que comunica para além das palavras, tocando o público através da voz e da emoção.

Entre um percurso construído com consistência e momentos de reconhecimento mediático, Filipe Delgado reafirma-se como um talento singular no panorama musical português, cuja voz continua a ecoar na memória coletiva dos telespectadores.

Reveja aqui a atuação de Filipe no antigo programa «Você na TV» :

