Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Filipe Delgado faz anúncio bombástico ao lado de dois famosos atores: «Hoje é dia de revelar…»

  • TVI Novelas
  • Hoje às 16:01
Filipe Delgado faz anúncio bombástico ao lado de dois famosos atores: «Hoje é dia de revelar…» - TVI

Novidade inesperada!

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

 

Filipe Delgado tem sido um dos nomes em maior destaque desta edição de “1.ª Companhia”, da TVI. O músico conquistou a atenção do público ao longo do programa e continua agora a somar novidades fora da televisão. Desta vez, o artista surpreendeu os seguidores ao anunciar um novo projeto musical que contará com a participação dos atores Soraia Sousa e Nuno Janeiro.

A revelação foi feita através das redes sociais, onde Filipe Delgado partilhou uma mensagem emotiva e cheia de entusiasmo sobre aquilo que está prestes a lançar: “Hoje é dia de revelar aquilo que temos guardado com tanto carinho…”, começou por escrever.

De seguida, apresentou oficialmente os protagonistas da história que acompanhará o seu novo tema musical: “Apresento, finalmente, os protagonistas desta história: Soraia Sousa e Nuno Janeiro.”

Segundo explicou, os dois atores serão responsáveis por dar vida ao videoclipe da canção “Se Pensas Acabar”, um trabalho que promete emoção e intensidade: “Serão eles a dar vida e emoção à história da canção ‘Se Pensas Acabar’… e mal posso esperar para que vejam o resultado.”

Na mesma publicação, Filipe Delgado fez questão de elogiar profundamente o empenho e talento dos dois artistas envolvidos neste projeto: “Dois talentos enormes, que abraçaram este projeto com uma entrega genuína e uma dedicação que merece todo o nosso reconhecimento.”

O músico agradeceu ainda todo o esforço colocado nos bastidores, destacando a importância da relação de amizade que mantém com ambos: “Quero agradecer profundamente por todo o trabalho e empenho que colocaram em cada detalhe.”

E acrescentou: “Mas mais do que isso, são dois grandes amigos, daqueles que tornam o caminho ainda mais especial.” “A verdadeira magia está prestes a começar”

A publicação terminou em tom misterioso, deixando no ar que grandes novidades estão prestes a chegar: “Hoje revelamos os rostos, mas a verdadeira magia está prestes a começar. 🎬 ESTA SEMANA TEMOS NOVIDADES 💫”

As palavras do músico deixaram os seguidores em suspense e aumentaram a expectativa em torno do lançamento.

Nos comentários, foram muitos os fãs e amigos que reagiram com entusiasmo ao anúncio. Entre as várias mensagens de apoio, destacaram-se expressões como “Queridos”, “Lindos” e “Curiosa”, entre muitas outras demonstrações de carinho.

O entusiasmo em torno do projeto mostra que Filipe Delgado continua a conquistar cada vez mais público, agora não só pela sua presença em televisão, mas também pelo trabalho artístico que prepara fora do pequeno ecrã.

Depois do impacto causado em “1.ª Companhia”, Filipe Delgado vive uma fase particularmente positiva da carreira. Entre a popularidade crescente e novos lançamentos musicais, o artista parece determinado em aproveitar o momento para consolidar o seu nome no panorama nacional. Com Soraia Sousa e Nuno Janeiro ao seu lado, tudo indica que “Se Pensas Acabar” poderá tornar-se no próximo êxito a marcar esta nova etapa.

Relacionados

Vítima de comentário racista, Soraia Tavares responde à letra e alerta: «Não pode ser normalizado»

«Em choque»: Irmã de Rita Pereira expõe situação alarmante que acontece nas escolas e os pais não sabem

Mais Vistos

Vem aí em «Amor à Prova»: Bruno confronta Melanie sobre a droga e dá-lhe três opções

Amor à Prova
Hoje
1

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima é pressionada a cumprir plano mortal

Terra Forte
Hoje
2

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima tem um ataque de fúria, após conversa com Sammy

Terra Forte
27 out 2025
3

Vem aí em «Amor à Prova»: Tomás muda de ideias e quer revelar ao Nico que é adotado

Amor à Prova
Hoje
4

Vem aí em «Terra Forte»: Dudu fica arrasado com o resultado dos testes de ADN

Terra Forte
Ontem
5

Exclusivo «Terra Forte»: Trabalhadores manifestam-se contra Maria de Fátima e o passado fica em risco

Terra Forte
dom, 25 jan
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima mata Manuel?

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Tomás muda de ideias e quer revelar ao Nico que é adotado

Amor à Prova
Hoje

Vítima de comentário racista, Soraia Tavares responde à letra e alerta: «Não pode ser normalizado»

A Fazenda
Hoje

«Em choque»: Irmã de Rita Pereira expõe situação alarmante que acontece nas escolas e os pais não sabem

Terra Forte
Hoje

Parece a Grécia, mas fica em Portugal. E, esconde um grande 'segredo' que encanta quem lá vai

Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Carlos é, finalmente, desmascarado?

Amor à Prova
Hoje
FORA DO ECRÃ

Tony Carreira lança novidade estrondosa e deixa fãs em contagem decrescente

Hoje

Filipe Delgado faz anúncio bombástico ao lado de dois famosos atores: «Hoje é dia de revelar…»

Hoje

Vítima de comentário racista, Soraia Tavares responde à letra e alerta: «Não pode ser normalizado»

A Fazenda
Hoje

«Em choque»: Irmã de Rita Pereira expõe situação alarmante que acontece nas escolas e os pais não sabem

Terra Forte
Hoje

«Deus faz-nos ter filhos com a pessoa errada»: Maria Sampaio explode contra comentários ofensivos

Hoje

Filipa Maló, do «Super Pai», faz alerta arrepiante e necessário sobre autonomia infantil: «Estão com medo»

Hoje
Mais Fora do Ecrã