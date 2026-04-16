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Filipe Delgado faz transformação radical a atriz muito acarinhada: “Após muita indecisão”

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:25
Filipe Delgado faz transformação radical a atriz muito acarinhada: “Após muita indecisão” - TVI

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Finalista da 2.ª edição de “1.ª Companhia”, Soraia Sousa, de 34 anos, foi uma das concorrentes mais acarinhadas pelo público durante o reality show, tendo alcançado o segundo lugar numa final disputada com Rui Freitas.

Mais tarde, a atriz voltou a conquistar notoriedade junto do grande público através de outros projetos televisivos, consolidando o seu nome no panorama nacional. Atualmente, tudo indica que vive uma nova fase da sua vida, algo que também se reflete nas escolhas pessoais e na forma como partilha o seu quotidiano com os seguidores.

Esta quarta-feira, 15 de abril, Soraia Sousa decidiu apostar numa transformação de imagem e entregou-se às mãos de Filipe Delgado. O artista, conhecido do público pela música, dedica-se também à área da beleza e foi o responsável pela renovação do visual da atriz. Para o acompanhar esteve igualmente presente o seu companheiro e parceiro de negócio, João Calado.

A novidade foi partilhada na página oficial do salão, onde foi explicado o objetivo da mudança: “Após muita indecisão a nossa linda @soraia.s.sousa decidiu cortar o cabelo para dar mais densidade e renovar o seu loiro praiano. O que acharam desta mudança?”

A transformação não passou despercebida e rapidamente gerou inúmeras reações nas redes sociais. A própria Soraia Sousa mostrou-se rendida ao resultado e comentou de forma entusiasmada: “EU AMOOOOOOOOO”

Na caixa de comentários multiplicaram-se ainda as mensagens carinhosas dos seguidores, entre elas: “Minha Suinhaaaaa”, “Linda, ficou muito bem”, “Como é possível ficares ainda mais linda?”, “Lindos... saudades de vos ver e ouvir” e “Já é linda, ainda ficou mais linda”.

A mudança de visual parece simbolizar também uma nova etapa para a atriz, que continua a manter uma ligação próxima com os fãs através das redes sociais. Com um look renovado e elogios em abundância, Soraia Sousa volta a dar que falar e prova que continua a conquistar o público.

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