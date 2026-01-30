«Ajuda urgente»: Com a tempestade, apresentadora vive cenário devastador e deixa alerta ao país

A tempestade Kristin, classificada como uma ciclogénese explosiva, também conhecida como “ciclone-bomba”, deixou um rasto de destruição no Norte e Centro de Portugal, entre os dias 27 e 29 de janeiro de 2026. Rajadas superiores a 200 km/h, cortes prolongados de eletricidade, falhas nas comunicações e centenas de milhar de habitações afetadas marcaram um dos episódios meteorológicos mais violentos dos últimos anos.

Perante este cenário, a atriz que deu vida a Carla Santos nos Morangos com Açúcar e apresentadora Filomena Cautela destacou-se como uma das vozes mais ativas na denúncia da gravidade da situação, recorrendo às redes sociais para lançar um apelo urgente à solidariedade. A atriz que se encontrava no Porto, uma das zonas mais atingidas, partilhou com os seus seguidores o cenário dramático que testemunhava. Sem rodeios, Filomena descreveu a realidade vivida por milhares de pessoas privadas de bens essenciais e sem forma de contactar familiares.

Na sua publicação, escreveu: «ESTÁ NAS NOTÍCIAS MAS DEVE ESTAR AQUI TAMBÉM. GRANDE PARTE DESTAS ZONAS MAIS AFECTADAS NÃO TÊM ÁGUA, NEM LUZ, LOGO NÃO TÊM REDE NEM FORMA DE COMUNICAR. FALEI COM PESSOAS DESESPERADAS PORQUE NÃO TÊM FORMA DE SABER SE OS SEUS FAMILIARES ESTÃO BEM. AJUDA URGENTE A TODAS AS ZONAS MAIS AFECTADAS.»

A mensagem rapidamente se espalhou pelas redes sociais, tornando-se viral e gerando uma onda de comoção, partilhas e manifestações de apoio. A publicação de Filomena Cautela foi recebida com inúmeros comentários, muitos deles de pessoas diretamente afetadas pela tempestade, que agradeceram a visibilidade dada à situação.

Entre as mensagens mais marcantes, destacam-se: «Obrigado, Filomena! 🙌»; «Já partilhei, Mena! Temos que procurar ajudar o mais possível!»; «Obrigada, Filomena! Haja alguém que se manifeste sobre o caos que aqui se vive. Há mais de dois dias sem luz, sem água, sem combustível, sem comunicações.»

«Finalmente, vejo uma figura pública, com grande visibilidade, a falar sobre o pesadelo que caiu sobre a zona centro de Portugal.»

Estes testemunhos revelam o impacto real da tempestade no quotidiano das populações, bem como a importância de vozes públicas que contribuam para ampliar o alcance dos pedidos de ajuda.

A passagem da tempestade Kristin foi particularmente violenta. Registaram-se rajadas superiores a 200 km/h em zonas costeiras e áreas de maior altitude, enquanto no litoral norte os ventos oscilaram entre os 140 e os 160 km/h. As consequências foram imediatas: árvores arrancadas, estradas cortadas, habitações danificadas e centenas de milhar de pessoas sem eletricidade, água e comunicações.

Em várias localidades, os serviços essenciais demoraram dias a ser repostos, agravando o sentimento de insegurança e isolamento das populações. A intervenção de Filomena Cautela veio reforçar a mobilização solidária em torno das regiões mais afetadas, incentivando donativos, ações de voluntariado e o apoio direto às vítimas.

