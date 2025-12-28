Floresta de Bacalhau: a receita perfeita para a Passagem de Ano

  • TVI Novelas
  • Hoje às 12:14
Floresta de Bacalhau: a receita perfeita para a Passagem de Ano - TVI

Uma receita simples e elegante para o fim de ano.

Se procura uma receita especial para celebrar a passagem de ano, a Floresta de Bacalhau é uma opção deliciosa, fácil de preparar e cheia de sabor. Ana Guiomar, atualmente a gravar a novela «Amor à Prova», partilhou esta sugestão no seu popular espaço de Instagram «Mãe, já não tenho sopa», revelando uma combinação irresistível ideal para começar o novo ano à mesa com tradição e criatividade.

Ingredientes para a Floresta de Bacalhau

  • 500g de Sr. Bacalhau lascado
  • Ovo cozido triturado
  • Salsa
  • Tomate cortado em cubinhos
  • Azeitona preta picada
  • Batatas cozidas
  • Cebola
  • Manteiga
  • Alho
  • Pimenta e sal

Como preparar a receita passo a passo

  • Prepare a base: comece por fazer um puré de batata para a primeira camada da Floresta.
  • Refogue o bacalhau: salteie a cebola e o alho na manteiga. Quando começarem a dourar, junte o Sr. Bacalhau previamente cozido em leite.
  • Triture os ingredientes: pique o ovo cozido com a salsa até obter uma textura uniforme.
  • Prepare a mistura de tomate: numa frigideira, envolva o tomate em cubinhos com as azeitonas pretas picadas.
  • Montagem do prato: com todos os componentes prontos, chegou a hora de montar a Floresta de Bacalhau.
  • Use um aro de empratamento, se tiver. Caso contrário, molde com as mãos diretamente no prato.
  • Coloque por camadas: primeiro o puré de batata, depois o ovo com salsa, seguido da mistura de tomate e azeitonas, e finalize com o bacalhau.

Em poucos minutos, terá um prato bonito, saboroso e perfeito para surpreender família e amigos na noite de passagem de ano. A Floresta de Bacalhau combina ingredientes tradicionais portugueses com uma apresentação moderna — ideal para iniciar o novo ano com muito sabor.

