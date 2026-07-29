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Terra Forte entra na fase final. Um rapto e uma morte inesperada vão mudar a história

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 12min
Terra Forte entra na fase final. Um rapto e uma morte inesperada vão mudar a história - TVI

Arranca hoje, quarta-feira, a temporada final da novela Terra Forte. E não poderia ser mais impactante

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A reta final de Terra Forte começa esta quarta-feira. É já hoje que estreia a temporada final e o momento não poderia ser mais decisivo para a história.  

Depois de meses de reviravoltas, a história entra na fase decisiva. Há dois acontecimentos que vão mudar o rumo de várias personagens. No final da temporada assistimos ao rapto de Luna. Um momento dramático que acabou a culminar na morte de Armando. Álvaro vai ficar consumido pela culpa e um verdadeiro aparato de jornalísticas vai noticiar o desaparecimento da menina.

Percorra a galeria e veja algumas imagens do episódio de hoje em exclusivo.

 

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