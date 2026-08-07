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Terra Forte

Os novos herdeiros de Armando, o regresso de Luna e um pai rejeitado. Os 4 momentos que vão abalar a temporada final de Terra Forte

  • Ricardina Batista
  • 7 ago, 11:17
Os novos herdeiros de Armando, o regresso de Luna e um pai rejeitado. Os 4 momentos que vão abalar a temporada final de Terra Forte - TVI

Na temporada final de «Terra Forte», há 4 acontecimentos que vão abalar a história e as personagens. Contamos tudo em primeira mão

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A novela «Terra Forte» aproxima-se do fim, portanto, há muitos acontecimentos marcantes que vão abalar a temporada final. Os próximos episódios serão de revelações fortes, dramas e surpresas.

A história vai ser marcada por quatro grandes acontecimentos que vão abalar todos os personagens:

 

 

 

  • Após assumir a relação com Débora no velório de Armando, Rosinha vai rejeitar António como pai. O momento é de partir o coração. António assegura a Rosinha que só recentemente começou um relacionamento com Débora, mas Rosinha vinca não acreditar nessa história de ele ter andado escondido durante três anos sem lhes dizer nada por causa do pai dela.

 

 

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