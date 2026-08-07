Os novos herdeiros de Armando, o regresso de Luna e um pai rejeitado. Os 4 momentos que vão abalar a temporada final de Terra Forte

A novela «Terra Forte» aproxima-se do fim, portanto, há muitos acontecimentos marcantes que vão abalar a temporada final. Os próximos episódios serão de revelações fortes, dramas e surpresas.
A história vai ser marcada por quatro grandes acontecimentos que vão abalar todos os personagens:
- A leitura do testamento de Armando aproxima-se e há muitas novidades. Uma nova herdeira de vai aparecer após a sua morte. Terá o empresário uma filha de seis anos?
- Após assumir a relação com Débora no velório de Armando, Rosinha vai rejeitar António como pai. O momento é de partir o coração. António assegura a Rosinha que só recentemente começou um relacionamento com Débora, mas Rosinha vinca não acreditar nessa história de ele ter andado escondido durante três anos sem lhes dizer nada por causa do pai dela.
- Já Sammy expulsa Flor da mansão e quer acelerar o divórcio. Ele diz que é ela que tem de abandonar a casa, por ter sido ela a propor a separação.
- Luna vai regressar a casa após ser raptada. Depois de combinar tudo com Caio, Carmen encontra Luna na igreja e anuncia a todos o «milagre». Carnen sugere que alguém se arrependeu e acabou a deixar a criança ali. Depois, a empregada entrega Luna a Vivi