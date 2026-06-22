«Amor à Prova» chega ao fim esta semana: Cris e Alice ficam juntos?

É já na quarta-feira, dia 24 de junho de 2026, que a TVI e TVI Player emitem o último episódio de «Amor à Prova».
Neste momento, a história tem muitas perguntas por responder, como:
Cris e Alice ficam juntos?
Relembre-se que ela terminou o namoro com o mecânico.
Quem fica com a guarda de Nico?
Neste momento, há quatro pessoas que querem a guarda do menino: Cris, Alice, Vera e Tomás.
Qual é o fim de Amália e de Tomás?
Recorde-se que eles têm estado unidos contra todos e que têm estado envolvidos.
Quem é o pai do bebé de Sara?
Bruno ou Cris: um deles é o pai.
Não pode perder a resposta a estas e a muitas mais perguntas na sua TVI e TVI Player.