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Amor à Prova

«Amor à Prova» chega ao fim esta semana: Cris e Alice ficam juntos?

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:13
«Amor à Prova» chega ao fim esta semana: Cris e Alice ficam juntos? - TVI

O último episódio é mais cedo do que espera.

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É já na quarta-feira, dia 24 de junho de 2026, que a TVI e TVI Player emitem o último episódio de «Amor à Prova».

Neste momento, a história tem muitas perguntas por responder, como:

Cris e Alice ficam juntos?

Relembre-se que ela terminou o namoro com o mecânico.

Quem fica com a guarda de Nico?

Neste momento, há quatro pessoas que querem a guarda do menino: Cris, Alice, Vera e Tomás. 

Qual é o fim de Amália e de Tomás?

Recorde-se que eles têm estado unidos contra todos e que têm estado envolvidos. 

Quem é o pai do bebé de Sara?

Bruno ou Cris: um deles é o pai. 

Não pode perder a resposta a estas e a muitas mais perguntas na sua TVI e TVI Player. 

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