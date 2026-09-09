Quem faz dieta já não precisa de ajuda para tirar medidas, e este gadget de 27€ resolve tudo

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O problema é que medir a cintura, as ancas ou os braços sozinha nunca é fácil. A fita torce-se, o número muda cada vez que se lê, e no fim fica-se sem saber se realmente houve progresso. É aqui que entra a fita métrica inteligente da RENPHO, que tem vindo a conquistar quem segue este processo em casa.

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Chega de pedir ajuda a alguém

A grande diferença está no sistema de bloqueio. Basta colocar a fita e apertar um botão, sem precisar que ninguém aguente a outra ponta. Uma utilizadora que segue este processo sozinha descreve a experiência de forma direta: diz que o sistema "facilita muito" medir zonas como a cintura ou o peito sem ajuda de outra pessoa. Tudo pode ser feito em casa, à noite, sem complicações.

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A app faz as contas

O maior atrativo é não ser preciso anotar nada num caderno. A fita liga por Bluetooth à aplicação e guarda logo as medidas. Uma compradora resume bem essa vantagem: diz que a ligação é "rápida e simples" e que os dados se sincronizam automaticamente, o que ajuda a seguir a evolução sem ter de apontar valores à mão. Ao fim de algumas semanas, é possível ter um gráfico completo a mostrar a diferença, sem esforço manual.

Não é só para quem faz dieta

O ecrã permite escolher entre 12 zonas do corpo já predefinidas, e ainda dá para acrescentar mais seis à escolha. Uma utilizadora que a usa para acompanhar os treinos no ginásio conta que a aplicação é "super intuitiva" e que consegue guardar tudo automaticamente, quer o objetivo seja perder peso, ganhar músculo ou só acompanhar a evolução do corpo ao longo do tempo.