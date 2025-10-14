«Terra Forte»: Já sabe como vai ser a personagem de Benedita Pereira?

Flor (Benedita Pereira) nasceu em Florianópolis, no seio de uma família açoriana ligada à indústria pesqueira. Tinha tudo para ter um futuro promissor, quando, numa noite fatídica, um acidente a bordo de um cruzeiro a fez desaparecer em alto-mar. Dada como morta no Brasil, Flor sobreviveu e recomeçou a sua vida nas Flores, onde casou e teve duas filhas.
Mas, quando a mãe e o ex-noivo descobrem que está viva, Flor vê-se obrigada a enfrentar o passado - não só ao descobrir que o acidente que sofreu pode não ter sido obra do acaso, como também ao descobrir que, na sua ausência, a sua irmã adotiva ficou com tudo o que lhe pertencia: assumiu a liderança da empresa do pai e casou com o grande amor da sua vida
«Terra Forte» tem estreia marcada para dia 20 de outubro, na sua TVI. Assinada por Maria João Costa e com um elenco de luxo, no qual se destacam Benedita Pereira, João Catarré, José Fidalgo, Rita Pereira, Custódia Gallego, José Wallenstein, Ricardo Carriço, Sofia Nicholson entre outros nomes bem conhecidos dos telespectadores, esta novela promete deixar tudo e todos colados ao ecrã.