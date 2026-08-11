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Passaram de 101 € para 24 euros: fones com desconto histórico na Amazon

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  • TVI Novelas
  • Ontem às 17:14
Passaram de 101 € para 24 euros: fones com desconto histórico na Amazon - TVI

Menos de 25 euros por uns fones que continuam a surpreender quem os compra

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Nem sempre um bom par de fones sem fios significa gastar muito dinheiro. É esse, aliás, o principal argumento a favor deste modelo, que já recomendámos várias vezes aos nossos leitores e que volta agora a destacar-se com um desconto de 76% — de 101,65 € para 24,39 € na Amazon, onde acumula mais de 150 avaliações e uma média de 4,9 em 5 estrelas.

O que torna este modelo especialmente popular não é só o preço. Reunimos os pontos mais mencionados nas avaliações:

  • Ligação simples e estável — Bluetooth 5.4, com ligação automática ao telemóvel assim que saem da caixa e alcance de até 15 metros
  • Som acima do esperado — graves reforçados e redução de ruído nas chamadas, com um utilizador a admitir que "o som é melhor do que eu esperava"
  • Bateria de longa duração — até 60 horas de reprodução no total, o suficiente para vários dias sem recarregar, como confirma outro comprador: "a bateria dura bastante tempo"
  • Confortáveis e resistentes — apenas 3 gramas por auricular, com resistência ao suor e à chuva

Há ainda quem destaque a experiência geral de forma mais entusiasta, descrevendo os fones simplesmente como "os melhores fones sem fios que já comprei. Boa qualidade de som".

Com este desconto, o preço deixa de ser um argumento contra a compra — e, a julgar pelo histórico de avaliações, dificilmente será uma escolha de que se venha a arrepender.

Adquira os fones a 24,39 € na Amazon

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*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

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