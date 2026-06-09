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Nem queríamos acreditar: encontramos os fones que traduzem 164 línguas por pouco mais de 30€

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  • TVI Novelas
  • Há 1h e 55min
Nem queríamos acreditar: encontramos os fones que traduzem 164 línguas por pouco mais de 30€ - TVI

O aliado perfeito para as suas próximas férias ou para compreender qualquer idioma de forma imediata e sem esforço.

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Quando a nossa equipa cruzou o olhar com este acessório na Amazon, tivemos de olhar duas vezes porque simplesmente não conseguíamos acreditar. Imagine ter uns auscultadores que traduzem conversas em tempo real por pouco mais de 30€? Pois, é verdade.

Este modelo inovador da STECEi tornou-se um fenómeno absoluto, registando mais de 400 compras só no último mês. Na verdade, por aqui, também já vendemos várias unidades deste modelo e a razão de tanto sucesso é evidente: por apenas 31€, graças a uma oferta flash, qualquer pessoa pode quebrar as barreiras da língua e comunicar sem limites.

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Como funciona este "tradutor de bolso" no mundo real?

O grande trunfo deste modelo é a sua simplicidade, funcionando como um excelente auxiliar de apoio nas viagens. Ao contrário de outros sistemas complexos, estes fones não exigem qualquer tipo de mensalidade ou subscrição paga.

O processo é muito prático: basta descarregar a aplicação gratuita no telemóvel através de um código QR e emparelhar os fones. A partir daí, o smartphone passa a funcionar como o seu intermediário no mundo real.

Quando alguém fala consigo na rua ou num restaurante, a aplicação capta o som e traduz o que foi dito diretamente para o seu ouvido. Por sua vez, quando quiser responder, basta falar para o fone e o telemóvel reproduz a sua resposta em voz alta no idioma local, facilitando a compreensão mútua num piscar de olhos através de diferentes modos de conversação.

Música, chamadas e uma bateria para toda a semana

Para além de serem um apoio precioso para se fazer entender no estrangeiro, estes auscultadores funcionam na perfeição como uns fones convencionais para o quotidiano. Equipados com a tecnologia Bluetooth 5.4, garantem uma ligação rápida e estável para ouvir música com som de alta fidelidade ou atender chamadas com as mãos livres no escritório ou enquanto treina, graças ao seu design ergonómico com ganchos flexíveis.

Outro ponto que se destaca é a autonomia. Cada carga nos fones oferece 15 horas de utilização contínua. Como a caixa de transporte permite fazer três carregamentos adicionais, são 75 horas de bateria no total para que nunca fique desligado do mundo. O estojo conta ainda com um pequeno ecrã LED que mostra exatamente a energia restante.

"Muito útil para viajar": O veredicto de quem já os testou

A satisfação de quem já garantiu este aliado tecnológico reflete-se no entusiasmo das avaliações partilhadas na plataforma, onde se elogia tanto a utilidade prática como a qualidade do som.

Como destaca uma das compradoras nas críticas da Amazon: "Fiquei muito surpreendida com estes auscultadores. A ligação bluetooth é rápida e estável, e a função de tradução em tempo real funciona bastante bem, sendo muito útil para viajar ou falar com pessoas de outros países".

Outro cliente reforça o valor do investimento, sublinhando que "o som é bom, com agudos e graves bem definidos, oferecendo uma excelente relação qualidade-preço" para quem procura um acessório versátil e confortável antes que as unidades disponíveis a este preço promocional esgotem.

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*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

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