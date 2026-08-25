Preço destes fones com cancelamento de ruído cai mais de 70%

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Há uma descida de preço pouco habitual nestes auriculares sem fios da Thunelec. O modelo U9 aparece atualmente na Amazon por 30,49 euros, numa oferta flash que representa uma redução de 73% face ao preço recomendado de 111,81 euros. A própria página indica ainda uma descida de 72% relativamente ao preço mais baixo dos últimos 30 dias, que era de 109,99 euros.

Os Thunelec U9 são auriculares intra-auriculares com Bluetooth 5.4, pensados para utilização no dia a dia, incluindo viagens, trabalho e exercício. Uma das principais características anunciadas é a combinação de cancelamento de ruído ANC e ENC, com a marca a indicar uma redução de até 45 decibéis do ruído ambiente. Existe também um modo transparente, destinado a permitir ouvir os sons do exterior enquanto se utiliza os auriculares.

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O modelo tem ainda uma característica que não é particularmente comum nesta faixa de preço: o estojo de carregamento inclui um ecrã tátil LED a cores. Através dela é possível controlar funções como a reprodução de música, mudar de faixa ou atender e terminar chamadas. O fabricante refere também outras funções, como lanterna, temporizador, ajuste do brilho, alteração do fundo e escolha entre sete idiomas.

Na parte sonora, os auriculares utilizam controladores de membrana de 14,2 mm e disponibilizam cinco modos de equalização: Standard, Classic, Jazz, Rock e Pop. A marca anuncia ainda entre seis e oito horas de reprodução com uma carga, enquanto o estojo permite quatro a cinco cargas adicionais, chegando a um máximo anunciado de 48 horas de reprodução total.

A ligação é feita por Bluetooth 5.4 e existe uma função de emparelhamento automático quando o estojo é aberto. Os auriculares têm ainda certificação IP7 de resistência à água, segundo a descrição do produto, o que os torna particularmente orientados para utilização durante exercício ou em ambientes onde possam estar expostos a chuva ou suor.

Nas avaliações disponíveis na página, a receção tem sido bastante positiva: os Thunelec U9 apresentam uma classificação média de 4,9 em 5 estrelas, baseada em 81 avaliações. Este é, ainda assim, um número relativamente pequeno para tirar conclusões definitivas sobre a experiência de utilização a longo prazo, mas dá uma indicação favorável da satisfação dos compradores que já deixaram opinião.

A este preço, a questão mais interessante não será tanto saber se estes auriculares conseguem substituir modelos de gamas superiores, algo que a informação disponível não permite concluir, mas perceber se as funcionalidades anunciadas fazem sentido para quem procura uns auscultadores sem fios para utilização quotidiana. Por 30,49 euros, o U9 reúne cancelamento de ruído, modo transparente, Bluetooth 5.4, vários modos de equalização, resistência à água e um estojo com ecrã tátil, num conjunto que, pelo menos pelas características anunciadas e pelas avaliações disponíveis, procura ir além do essencial.

Nota: o preço e a percentagem de desconto são os apresentados na página do produto e podem sofrer alterações.

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