3 meses após ter sido mãe, Rita Pereira mostra-se mais elegante do que nunca!

Este sábado, 22 de fevereiro de 2025, a TVI celebra mais um ano de existência com uma gala especial, que, como sempre, poderá acompanhar no seu ecrã. O evento do 32.º aniversário da estação decorre no Casino Estoril e promete uma noite inesquecível, repleta de emoções e surpresas.

Entre as presenças mais marcantes da passadeira vermelha esteve Rita Pereira, de 42 anos, que encantou com a sua escolha de visual. A atriz deslumbrou num elegante vestido cai-cai preto, complementado por um casaco curto que adicionou um toque de irreverência e sofisticação.

Para completar o look, Rita apostou num colar discreto, mas repleto de brilho, que conferiu ainda mais glamour ao conjunto.

