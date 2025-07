A air fryer com cilindro rotativo que está a fazer esquecer o forno

Com 11 litros de capacidade, 10 programas automáticos e um cilindro rotativo para batatas crocantes com pouco ou nenhum óleo, a Air Fryer Princess destaca-se pela versatilidade e eficiência. Permite preparar refeições completas — desde uma pizza de 23 cm a um frango inteiro —, gasta menos 60% de energia do que um forno tradicional e inclui acessórios úteis como grelhas, espeto e cesto giratório. Fácil de usar e de limpar, já soma mais de 22 mil avaliações e uma média de 4,3 estrelas na Amazon. Está atualmente à venda por 142€, e os elogios não param de chegar: muitos garantem que já não cozinham sem ela