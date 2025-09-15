A alternativa acessível à Steampod que reduz o frizz e preserva a saúde do cabelo

  • Hoje às 16:39
A alternativa acessível à Steampod que reduz o frizz e preserva a saúde do cabelo - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A Bellissima Steam Ceramic & Argan Oil surge como uma alternativa muito mais acessível à Steampod da L’Oréal, oferecendo um alisamento suave e duradouro sem comprometer a saúde do cabelo. Com tecnologia de vapor e revestimento em cerâmica, protege a hidratação natural dos fios, reduz o frizz e mantém o brilho ao longo do dia. O design arredondado permite também criar ondas, enquanto o aquecimento rápido e o depósito de água prático facilitam a utilização. As avaliações destacam a suavidade, luminosidade e efeito duradouro mesmo em cabelos pintados, secos ou encaracolados — tudo por uma fração do preço da versão mais cara.

Mais Fotos

Vem aí em «A Fazenda»: Depois de mentir à polícia, Leonor está metida em sarilhos

A Fazenda
Hoje

Exclusivo «A Protegida»: Hector deixa Anita sem sítio para morar, mas ela vinga-se

A Protegida
Hoje

Exclusivo «A Protegida»: Em dia crucial, Óscar revela a Laura que é tio de JD

A Protegida
Hoje

Exclusivo «A Fazenda»: Joel rapta Eva

A Fazenda
Hoje

Exclusivo «A Protegida»: Duarte droga Gonçalo e filma-o com Gina

A Protegida
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: No dia do casamento de Mariana, Benedita revela que vai morrer?

A Protegida
Ontem
Mais Mais Fotos

Mais Vistos

Exclusivo «A Fazenda»: Joel rapta Eva

A Fazenda
Hoje
1

Exclusivo «A Protegida»: Hector deixa Anita sem sítio para morar, mas ela vinga-se

A Protegida
Hoje
2

«Essa é a minha vida neste momento»: Com look arrojado, Cristina Ferreira faz revelação exclusiva

qui, 11 set
3

Exclusivo «A Fazenda»: Zuri trai Lukenia

A Fazenda
Ontem
4

Exclusivo «A Protegida»: Em dia crucial, Óscar revela a Laura que é tio de JD

A Protegida
Hoje
5

Vem aí em «A Fazenda»: Alex faz promessas a Júlia e acabam aos beijos

A Fazenda
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo bombástico «A Fazenda»: Duarte reaparece

A Fazenda
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: Mariana e JD casam

A Protegida
sex, 12 set

Companheiro de Rita Pereira encanta fãs com detalhe impressionante que envolve os filhos

sáb, 13 set

Marta Melro vive reencontro muito emotivo: «As saudades imensas e a culpa (...) teima em assombrar»

A Fazenda
Hoje

Cifrão sofre um acidente: «Em 2025 fui eu»

Hoje

Exclusivo «A Fazenda»: Joel rapta Eva

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

Nova fotografia de Jessica Athayde está a dar muito que falar: «Normalmente acordo parecida»

Hoje

Ana Guiomar comete inconfidência: «Até tenho medo desta»

Festa é Festa
Hoje

Influencer Kiko is Hot pergunta ao tarot se terá futuro amoroso com José Condessa…e as cartas responderam

Hoje

Marta Melro vive reencontro muito emotivo: «As saudades imensas e a culpa (...) teima em assombrar»

A Fazenda
Hoje

Cifrão sofre um acidente: «Em 2025 fui eu»

Hoje

«Ligação para a vida»: Benedita Pereira e João Catarré desvendam os sentimentos ao voltarem a contracenar

Ontem
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN