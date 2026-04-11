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«A desligar do mundo»: Longe de Portugal, Sara Prata vive dias de sonho em família

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 34min
«A desligar do mundo»: Longe de Portugal, Sara Prata vive dias de sonho em família - TVI
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A atriz Sara Prata encontra-se atualmente, em abril de 2026, a aproveitar umas férias na Tailândia ao lado da família, composta pelo marido João Leitão e pela filha Amélia, de cinco anos. Conhecida pelo seu talento no cinema e na televisão portuguesa, Sara tem partilhado nas redes sociais momentos especiais desta escapadela, encantando os seguidores com cada detalhe.

Durante a estadia na capital tailandesa, a atriz mostrou uma experiência singular ao visitar um café onde ela e Amélia interagiram com capivaras, proporcionando uma imagem divertida e inesquecível. As publicações no Instagram de Sara destacam não só estas interações, mas também as paisagens deslumbrantes e os recantos paradisíacos que a Tailândia tem para oferecer.

Em uma das suas publicações, Sara escreveu: «Sinto finalmente que começo a desligar do mundo lá fora…tudo o que temos feito é escolher entre o mergulho na piscina ou no mar ❤️ e era mesmo só isto que queria, como dá para ver na foto 6 😄», mostrando a sua completa entrega ao descanso e à desconexão da rotina.

Histórias sem pausas?
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Os comentários à partilha da atriz rapidamente encheram-se de elogios e mensagens de carinho: «Tão bom», «Que fotos lindas, Sara!», «As tais férias merecidas. Divirtam-se», «Ohhhh, que lindooo!!! Aproveitem bem», e «Plano perfeito 🏝️ Aproveitem», entre muitos outros, refletindo a admiração dos fãs pela atriz e a sua vida em família.

Com estas férias, Sara Prata reforça a imagem de uma mulher que valoriza os momentos em família, o contacto com a natureza e a oportunidade de desligar do mundo exterior, mostrando que, mesmo com uma carreira ativa, é possível encontrar tempo para viver experiências memoráveis.

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