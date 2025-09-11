A Protegida

A elegância em pessoa: De vestido preto, Fernanda Serrano encanta tudo e todos

  Joana Sequeira
  Há 1h e 23min
A elegância em pessoa: De vestido preto, Fernanda Serrano encanta tudo e todos - TVI
Esta quinta-feira, dia 11 de setembro de 2025, Fernanda Serrano marcou presença na Apresentação de Grelha da TVI, no Praia no Parque, em Lisboa.

Elegante e clássica, Fernanda Serrano deslumbrou toda de preto na passadeira vermelha. 

 

 

Fernanda Serrano é um dos nomes mais consagrados da ficção portuguesa e um rosto incontornável da TVI, onde tem protagonizado algumas das novelas mais marcantes da televisão nacional, como Queridas Feras”“Tempo de Viver”“Amor Maior” “Quero é Viver”. Com mais de duas décadas de ligação ao canal, consolidou-se como uma das atrizes mais acarinhadas do público.

Neste momento, a atriz dá vida à personagem Clarice na novela "A Protegida". Veja o vídeo, em baixo. 

 

 

Na vida pessoal, Fernanda Serrano foi casada durante cerca de 15 anos com Pedro Miguel Ramos, pai dos seus quatro filhos, mas o casal separou-se em 2019. Recentemente, a atriz separou-se de Ricardo Pereira, personal trainer.

Veja, agora, as imagens do look de Fernanda Serrano, que preparámos para si.

