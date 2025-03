A emocionante publicação de Maria Botelho Moniz no Dia do Pai

Maria Botelho Moniz tocou o coração dos seguidores ao partilhar uma publicação especial no Dia do Pai, através do Instagram. Na legenda, escreveu:

"Feliz Dia do Pai. Aos cá de baixo, e aos lá de cima❤️".

A apresentadora publicou uma fotografia do companheiro, Pedro Bianchi Prata, de 50 anos, ao lado do filho de ambos, Vicente, de 16 meses, e uma imagem muito especial ao lado do seu próprio pai, que já faleceu.

A publicação gerou uma onda de reações e mensagens de carinho. Nos comentários, destacaram-se mensagens como: "O pai do teu filho é um grande pai 🤩 sejam muito felizes 😘😘😘" e "E como o seu pai adoraria ter podido usufruir desse bombom lindo!!!!".

Além disso, muitos seguidores repararam nas semelhanças do pequeno Vicente com a mãe. Comentários como "Afinal, o Vicente tem algumas parecenças com a mãe...❤️" e "Ui uiii!! A quem sai o Vicente?? Se dúvidas houvesse!!🥰" fizeram-se notar.

Esta partilha reforçou a ligação especial que Maria tem com o pai e a felicidade que vive agora ao lado do companheiro e do filho, num momento de grande emoção e ternura.

