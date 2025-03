A eterna Joana de Morangos com Açúcar? Veja como está agora

Benedita Pereira, a atriz de 39 anos, deu vida à icónica Joana na primeira temporada de Morangos com Açúcar, em 2004. A atriz participou em outros grandes projetos da TVI como «Ninguém como Tu», «Tempo de Viver» e «Santa Bárbara».

De recordar que a atriz esteve no programa «Em Família» para uma entrevista onde admitiu que casou em segredo: «Sim, casámos (...) Não foi para ser em segredo, não foi de propósito».

Na mesma entrevista a atriz partilhou vários detalhes da sua vida pessoal como as personagens que gostou mais ou menos de interpretar, uma história da época em que vivia com Daniela Ruah e até nos confessou que já se sentiu atraída por um ator com quem trabalhou.

A atriz é mãe de Álvaro, fruto da relação da atriz com Francisco Eduardo Roldão.

Pipo e Joana foram os protagonistas da primeira temporada de Morangos com Açúcar e são hoje recordados pelos portugueses com muito carinho. Reunimos alguns dos momentos inesquecíveis deste casal da ficção para que os fãs os possam rever e sentir a nostalgia.

Recorda este momento icónico: Pipo e Joana tornam-se marido e mulher!