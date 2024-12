A Fazenda: A despedida emotiva de Lili e Júlia

Em «A Fazenda», Júlia (Kelly Bailey) ouve fula Lili (Laís da Veiga) a contar-lhe que Daniela (Soraia Tavares) disse que Mafalda (Inês Aguiar) não vai para o céu se morrer por não ser uma pessoa boa. Eva (Margarida Corceiro) e Júlia dizem a Lili terem mesmo de ir ver Mafalda a Lisboa, com Júlia a dizer que ela vai ter de ficar na Missão uns dias, assentindo contrariada que Ary (Isaac Alfaiate) vai lá vê-la.

Ary fica de imediato preocupado com Júlia por Zulmira (Helena Isabel) lhe contar do atropelamento de Mafalda. Talu (Evandro Gomes) diz enciumado a Ary que Joel está com Eva e Júlia. Diz não saber onde Lili vai ficar, Leti (Madalena Brandão) e Esmeralda (Julie Sergeant) registam. Júlia despede-se de Lili, ficando desconsolada com o ar triste dela por se irem separar. Eva pede a Ivandro (Vitor Hugo) que controle Lukenia (Rita Cruz), achando que ela anda a preparar alguma coisa contra elas. Ivandro não dá crédito a Lukenia a dizer-lhe que ele escolheu o lado errado da barricada.

Eva diz a Júlia ter a certeza que Lukenia anda a fazer algum plano contra elas. Ary aparece disparado para se despedir de Júlia, prometendo-lhe ir ver Lili todos os dias. Júlia finge ficar indiferente a ele. Leti e Esmeralda concordam que pode ser por Ary que descobrem todos os segredos de Júlia, concordando terem de arranjar maneira de o embriagar.