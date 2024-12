A Fazenda: Após acidente, Mafalda enfrenta um diagnóstico preocupante

Em «A Fazenda», Leonor (Dalila Carmo) recorda-se de Gaspar (Nuno Lopes) a dizer-lhe que sempre quis ser pai. Médico avisa Leonor para se preparar para ver Mafalda (Inês Aguiar), que não está como ela a conheceu. Leonor assente tensa. Eva (Margarida Corceiro), Leonor e Alba (São José Correia) olham consternadas para Mafalda a praticamente não conseguir falar, com o médico a explicar que ela ficou com afasia, um problema que lhe afecta a fala. Eva diz a Mafalda ter a certeza que ela vai melhorar. Mafalda esboça ar aterrado com a perspectiva de ficar assim para sempre.

Eva tenta animar uma insegura Mafalda a dizer-lhe ter a certeza que ela vai recuperar a fala. Gustavo chega com flores para Mafalda, dizendo que tinha mesmo de vê-la antes de viajar, contendo-se por causa de Eva. Eduardo chega e dá a mão a Mafalda, trocando um olhar apaixonado com ela. Gustavo contém a sua fúria.