A Fazenda - Ary deixa Júlia chocada: «Uma mulher branca e loira pagou para trocar as amostras do nosso teste»

  Hoje às 09:01
A Fazenda - Ary deixa Júlia chocada: «Uma mulher branca e loira pagou para trocar as amostras do nosso teste» - TVI
Em «A Faze4nda», Júlia (Kelly Bailey) pergunta enciumada a Ary (Isaac Alfaiate) por que veio ter com ela agora quando está prestes a casar-se com Daniela (Soraia Tavares). Estaca em choque por Ary a questionar se lhe mentiu sobre o bebé que espera não ser dele, acusando-a de ter feito tudo para se separar dele para ficar com Alex (Rodrigo Tomás).

Júlia mostra a Ary o teste que prova que ele não é o pai do seu filho, estacando atónita por Ary lhe dizer que descobriu que uma mulher branca e loira pagou a alguém no laboratório para trocar os testes, e essa mulher é previsivelmente ela. Júlia somente acusa Ary de não querer aceitar a verdade, com Ary a avisá-la que vai pedir para que sejam feitos novos testes. Ary sai, deixando Júlia a chorar arrasada.

Recorde como tudo aconteceu:

